dForce (DF) reaalajas hind on $ 0.03081. Viimase 24 tunni jooksul DF kaubeldud madalaim $ 0.02956 ja kõrgeim $ 0.03193 näitab aktiivset turu volatiivsust. DFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.17809027693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020866556666731793.
Lüliajalise tootluse osas on DF muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
dForce (DF) – turuteave
No.760
$ 30.81M
$ 30.81M$ 30.81M
$ 66.42K
$ 66.42K$ 66.42K
$ 30.81M
$ 30.81M$ 30.81M
999.93M
999.93M 999.93M
999,926,146.6275177
999,926,146.6275177 999,926,146.6275177
999,926,146.6275177
999,926,146.6275177 999,926,146.6275177
100.00%
ETH
dForce praegune turukapitalisatsioon on $ 30.81M$ 66.42K 24 tunnise kauplemismahuga. DF ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999926146.6275177. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.81M.
dForce (DF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse dForce tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000277
+0.09%
30 päeva
$ +0.00107
+3.59%
60 päeva
$ -0.00759
-19.77%
90 päeva
$ -0.01804
-36.93%
dForce Hinnamuutus täna
Täna registreeris DF muutuse $ +0.0000277 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
dForce 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00107 (+3.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
dForce 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DF $ -0.00759 (-19.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
dForce 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01804 (-36.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada dForce (DF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3.
dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.
