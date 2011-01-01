DevvE (DEVVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DevvE (DEVVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DevvE (DEVVE) teave DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Ametlik veebisait: https://www.devve.io/ Valge raamat: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Ostke DEVVE kohe!

DevvE (DEVVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DevvE (DEVVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.10M $ 42.10M $ 42.10M Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 93.29M $ 93.29M $ 93.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 135.39M $ 135.39M $ 135.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Praegune hind: $ 0.4513 $ 0.4513 $ 0.4513 Lisateave DevvE (DEVVE) hinna kohta

DevvE (DEVVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DevvE (DEVVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEVVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEVVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEVVE tokeni tokenoomikat, avastage DEVVE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEVVE Kas olete huvitatud DevvE (DEVVE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEVVE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEVVE MEXC-ist osta!

DevvE (DEVVE) hinna ajalugu DEVVE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEVVE hinna ajalugu kohe!

DEVVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEVVE võiks suunduda? Meie DEVVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEVVE tokeni hinna ennustust kohe!

