DevvE hind(DEVVE)

1 DEVVE/USD reaalajas hind:

$0.4827
$0.4827$0.4827
+0.02%1D
USD
DevvE (DEVVE) reaalajas hinnagraafik
DevvE (DEVVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4594
24 h madal
$ 0.4996
24 h kõrge

$ 0.4594
$ 0.4996
$ 2.138329606241538
$ 0.1363905146686964
+1.40%

+0.02%

-9.83%

-9.83%

DevvE (DEVVE) reaalajas hind on $ 0.4828. Viimase 24 tunni jooksul DEVVE kaubeldud madalaim $ 0.4594 ja kõrgeim $ 0.4996 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEVVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.138329606241538 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1363905146686964.

Lüliajalise tootluse osas on DEVVE muutunud +1.40% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -9.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DevvE (DEVVE) – turuteave

No.615

$ 45.09M
$ 109.82K
$ 144.84M
93.39M
300,000,000
120,000,000
31.13%

ETH

DevvE praegune turukapitalisatsioon on $ 45.09M $ 109.82K 24 tunnise kauplemismahuga. DEVVE ringlev varu on 93.39M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 144.84M.

DevvE (DEVVE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DevvE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000097+0.02%
30 päeva$ +0.0046+0.96%
60 päeva$ +0.0409+9.25%
90 päeva$ -0.0603-11.11%
DevvE Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEVVE muutuse $ +0.000097 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DevvE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0046 (+0.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DevvE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEVVE $ +0.0409 (+9.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DevvE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0603 (-11.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DevvE (DEVVE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DevvE hinnaajaloo lehte.

Mis on DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DevvE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEVVE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DevvE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DevvE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DevvE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DevvE (DEVVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DevvE (DEVVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DevvE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DevvE hinna ennustust kohe!

DevvE (DEVVE) tokenoomika

DevvE (DEVVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEVVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DevvE (DEVVE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DevvE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DevvE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEVVE kohalike valuutade suhtes

1 DevvE(DEVVE)/VND
12,704.882
1 DevvE(DEVVE)/AUD
A$0.733856
1 DevvE(DEVVE)/GBP
0.352444
1 DevvE(DEVVE)/EUR
0.41038
1 DevvE(DEVVE)/USD
$0.4828
1 DevvE(DEVVE)/MYR
RM2.032588
1 DevvE(DEVVE)/TRY
19.693412
1 DevvE(DEVVE)/JPY
¥70.9716
1 DevvE(DEVVE)/ARS
ARS$626.196428
1 DevvE(DEVVE)/RUB
38.483988
1 DevvE(DEVVE)/INR
42.249828
1 DevvE(DEVVE)/IDR
Rp7,787.095684
1 DevvE(DEVVE)/KRW
670.551264
1 DevvE(DEVVE)/PHP
27.30234
1 DevvE(DEVVE)/EGP
￡E.23.299928
1 DevvE(DEVVE)/BRL
R$2.60712
1 DevvE(DEVVE)/CAD
C$0.666264
1 DevvE(DEVVE)/BDT
58.631232
1 DevvE(DEVVE)/NGN
740.489672
1 DevvE(DEVVE)/UAH
19.896188
1 DevvE(DEVVE)/VES
Bs65.178
1 DevvE(DEVVE)/CLP
$465.4192
1 DevvE(DEVVE)/PKR
Rs136.767584
1 DevvE(DEVVE)/KZT
261.392748
1 DevvE(DEVVE)/THB
฿15.59444
1 DevvE(DEVVE)/TWD
NT$14.498484
1 DevvE(DEVVE)/AED
د.إ1.771876
1 DevvE(DEVVE)/CHF
Fr0.38624
1 DevvE(DEVVE)/HKD
HK$3.775496
1 DevvE(DEVVE)/AMD
֏184.555128
1 DevvE(DEVVE)/MAD
.د.م4.340372
1 DevvE(DEVVE)/MXN
$9.110436
1 DevvE(DEVVE)/PLN
1.757392
1 DevvE(DEVVE)/RON
лв2.085696
1 DevvE(DEVVE)/SEK
kr4.61074
1 DevvE(DEVVE)/BGN
лв0.806276
1 DevvE(DEVVE)/HUF
Ft162.99328
1 DevvE(DEVVE)/CZK
10.09052
1 DevvE(DEVVE)/KWD
د.ك0.147254
1 DevvE(DEVVE)/ILS
1.627036
1 DevvE(DEVVE)/NOK
kr4.919732
1 DevvE(DEVVE)/NZD
$0.811104

DevvE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DevvE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DevvE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DevvE kohta

Kui palju on DevvE (DEVVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEVVE hind USD on 0.4828 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEVVE/USD hind?
Praegune hind DEVVE/USD on $ 0.4828. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DevvE turukapitalisatsioon?
DEVVE turukapitalisatsioon on $ 45.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEVVE ringlev varu?
DEVVE ringlev varu on 93.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEVVE (ATH) hind?
DEVVE saavutab ATH hinna summas 2.138329606241538 USD.
Mis oli kõigi aegade DEVVE madalaim (ATL) hind?
DEVVE nägi ATL hinda summas 0.1363905146686964 USD.
Milline on DEVVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEVVE kauplemismaht on $ 109.82K USD.
Kas DEVVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEVVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEVVE hinna ennustust.
DevvE (DEVVE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DEVVE/USD kalkulaator

Summa

DEVVE
DEVVE
USD
USD

1 DEVVE = 0.4828 USD

Kauplemine: DEVVE

DEVVEUSDT
$0.4827
-0.02%

Liituge MEXC-ga juba täna

