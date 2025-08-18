DevvE (DEVVE) reaalajas hind on $ 0.4828. Viimase 24 tunni jooksul DEVVE kaubeldud madalaim $ 0.4594 ja kõrgeim $ 0.4996 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEVVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.138329606241538 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1363905146686964.
Lüliajalise tootluse osas on DEVVE muutunud +1.40% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -9.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DevvE (DEVVE) – turuteave
DevvE praegune turukapitalisatsioon on $ 45.09M$ 109.82K 24 tunnise kauplemismahuga. DEVVE ringlev varu on 93.39M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 144.84M.
DevvE (DEVVE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DevvE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000097
+0.02%
30 päeva
$ +0.0046
+0.96%
60 päeva
$ +0.0409
+9.25%
90 päeva
$ -0.0603
-11.11%
DevvE Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEVVE muutuse $ +0.000097 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DevvE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0046 (+0.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DevvE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEVVE $ +0.0409 (+9.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DevvE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0603 (-11.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DevvE (DEVVE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange.
Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity.
DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.
DevvE hinna ennustus (USD)
Kui palju on DevvE (DEVVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DevvE (DEVVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DevvE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DevvE (DEVVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEVVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.