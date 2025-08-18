Mis on DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DevvE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



DevvE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DevvE (DEVVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DevvE (DEVVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DevvE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DevvE (DEVVE) tokenoomika

DevvE (DEVVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEVVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DevvE (DEVVE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DevvE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DevvE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEVVE kohalike valuutade suhtes

DevvE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DevvE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DevvE kohta Kui palju on DevvE (DEVVE) tänapäeval väärt? Reaalajas DEVVE hind USD on 0.4828 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEVVE/USD hind? $ 0.4828 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEVVE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DevvE turukapitalisatsioon? DEVVE turukapitalisatsioon on $ 45.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEVVE ringlev varu? DEVVE ringlev varu on 93.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEVVE (ATH) hind? DEVVE saavutab ATH hinna summas 2.138329606241538 USD . Mis oli kõigi aegade DEVVE madalaim (ATL) hind? DEVVE nägi ATL hinda summas 0.1363905146686964 USD . Milline on DEVVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEVVE kauplemismaht on $ 109.82K USD . Kas DEVVE sel aastal kõrgemale ka suundub? DEVVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEVVE hinna ennustust

