Decentralized ETF (DETF) teave D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets. Ametlik veebisait: https://www.d-etf.com/ Valge raamat: https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d Ostke DETF kohe!

Decentralized ETF (DETF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decentralized ETF (DETF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 256.20K $ 256.20K $ 256.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1298 $ 0.1298 $ 0.1298 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002733635889562666 $ 0.002733635889562666 $ 0.002733635889562666 Praegune hind: $ 0.002562 $ 0.002562 $ 0.002562 Lisateave Decentralized ETF (DETF) hinna kohta

Decentralized ETF (DETF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decentralized ETF (DETF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DETF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DETF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DETF tokeni tokenoomikat, avastage DETF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DETF Kas olete huvitatud Decentralized ETF (DETF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DETF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DETF MEXC-ist osta!

Decentralized ETF (DETF) hinna ajalugu DETF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DETF hinna ajalugu kohe!

DETF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DETF võiks suunduda? Meie DETF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DETF tokeni hinna ennustust kohe!

