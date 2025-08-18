Rohkem infot DETF

Decentralized ETF hind(DETF)

1 DETF/USD reaalajas hind:

$0.002529
+0.07%1D
USD
Decentralized ETF (DETF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:47:50 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002511
24 h madal
$ 0.002951
24 h kõrge

$ 0.002511
$ 0.002951
$ 0.2081073090717489
$ 0.002733635889562666
0.00%

+0.07%

-20.11%

-20.11%

Decentralized ETF (DETF) reaalajas hind on $ 0.002527. Viimase 24 tunni jooksul DETF kaubeldud madalaim $ 0.002511 ja kõrgeim $ 0.002951 näitab aktiivset turu volatiivsust. DETFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2081073090717489 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002733635889562666.

Lüliajalise tootluse osas on DETF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -20.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decentralized ETF (DETF) – turuteave

No.7531

$ 0.00
$ 45.66K
$ 252.70K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Decentralized ETF praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 45.66K 24 tunnise kauplemismahuga. DETF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 252.70K.

Decentralized ETF (DETF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Decentralized ETF tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000177+0.07%
30 päeva$ -0.001158-31.43%
60 päeva$ -0.001032-29.00%
90 päeva$ -0.002803-52.59%
Decentralized ETF Hinnamuutus täna

Täna registreeris DETF muutuse $ +0.00000177 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Decentralized ETF 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001158 (-31.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Decentralized ETF 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DETF $ -0.001032 (-29.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Decentralized ETF 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002803 (-52.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Decentralized ETF (DETF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Decentralized ETF hinnaajaloo lehte.

Mis on Decentralized ETF (DETF)

D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.

Decentralized ETF on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decentralized ETF investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DETF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Decentralized ETF kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decentralized ETF ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Decentralized ETF hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentralized ETF (DETF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentralized ETF (DETF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentralized ETF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Decentralized ETF hinna ennustust kohe!

Decentralized ETF (DETF) tokenoomika

Decentralized ETF (DETF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DETF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Decentralized ETF (DETF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Decentralized ETF osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decentralized ETF osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DETF kohalike valuutade suhtes

1 Decentralized ETF(DETF)/VND
66.498005
1 Decentralized ETF(DETF)/AUD
A$0.00386631
1 Decentralized ETF(DETF)/GBP
0.00184471
1 Decentralized ETF(DETF)/EUR
0.00214795
1 Decentralized ETF(DETF)/USD
$0.002527
1 Decentralized ETF(DETF)/MYR
RM0.01063867
1 Decentralized ETF(DETF)/TRY
0.10322795
1 Decentralized ETF(DETF)/JPY
¥0.371469
1 Decentralized ETF(DETF)/ARS
ARS$3.27329891
1 Decentralized ETF(DETF)/RUB
0.20125028
1 Decentralized ETF(DETF)/INR
0.22113777
1 Decentralized ETF(DETF)/IDR
Rp40.75805881
1 Decentralized ETF(DETF)/KRW
3.50969976
1 Decentralized ETF(DETF)/PHP
0.14290185
1 Decentralized ETF(DETF)/EGP
￡E.0.12182667
1 Decentralized ETF(DETF)/BRL
R$0.0136458
1 Decentralized ETF(DETF)/CAD
C$0.00348726
1 Decentralized ETF(DETF)/BDT
0.30687888
1 Decentralized ETF(DETF)/NGN
3.87576098
1 Decentralized ETF(DETF)/UAH
0.10413767
1 Decentralized ETF(DETF)/VES
Bs0.341145
1 Decentralized ETF(DETF)/CLP
$2.436028
1 Decentralized ETF(DETF)/PKR
Rs0.71584856
1 Decentralized ETF(DETF)/KZT
1.36814307
1 Decentralized ETF(DETF)/THB
฿0.08169791
1 Decentralized ETF(DETF)/TWD
NT$0.07588581
1 Decentralized ETF(DETF)/AED
د.إ0.00927409
1 Decentralized ETF(DETF)/CHF
Fr0.0020216
1 Decentralized ETF(DETF)/HKD
HK$0.01976114
1 Decentralized ETF(DETF)/AMD
֏0.96597102
1 Decentralized ETF(DETF)/MAD
.د.م0.02271773
1 Decentralized ETF(DETF)/MXN
$0.04730544
1 Decentralized ETF(DETF)/PLN
0.00917301
1 Decentralized ETF(DETF)/RON
лв0.01091664
1 Decentralized ETF(DETF)/SEK
kr0.02410758
1 Decentralized ETF(DETF)/BGN
лв0.00422009
1 Decentralized ETF(DETF)/HUF
Ft0.85255926
1 Decentralized ETF(DETF)/CZK
0.05278903
1 Decentralized ETF(DETF)/KWD
د.ك0.000770735
1 Decentralized ETF(DETF)/ILS
0.00851599
1 Decentralized ETF(DETF)/NOK
kr0.02567432
1 Decentralized ETF(DETF)/NZD
$0.00424536

Decentralized ETF ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Decentralized ETF võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Decentralized ETF ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentralized ETF kohta

Kui palju on Decentralized ETF (DETF) tänapäeval väärt?
Reaalajas DETF hind USD on 0.002527 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DETF/USD hind?
Praegune hind DETF/USD on $ 0.002527. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decentralized ETF turukapitalisatsioon?
DETF turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DETF ringlev varu?
DETF ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DETF (ATH) hind?
DETF saavutab ATH hinna summas 0.2081073090717489 USD.
Mis oli kõigi aegade DETF madalaim (ATL) hind?
DETF nägi ATL hinda summas 0.002733635889562666 USD.
Milline on DETF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DETF kauplemismaht on $ 45.66K USD.
Kas DETF sel aastal kõrgemale ka suundub?
DETF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DETF hinna ennustust.
Decentralized ETF (DETF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

