Decentralized ETF (DETF) reaalajas hind on $ 0.002527. Viimase 24 tunni jooksul DETF kaubeldud madalaim $ 0.002511 ja kõrgeim $ 0.002951 näitab aktiivset turu volatiivsust. DETFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2081073090717489 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002733635889562666.
Lüliajalise tootluse osas on DETF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -20.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Decentralized ETF (DETF) – turuteave
Decentralized ETF praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 45.66K 24 tunnise kauplemismahuga. DETF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 252.70K.
Decentralized ETF (DETF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Decentralized ETF tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000177
+0.07%
30 päeva
$ -0.001158
-31.43%
60 päeva
$ -0.001032
-29.00%
90 päeva
$ -0.002803
-52.59%
Decentralized ETF Hinnamuutus täna
Täna registreeris DETF muutuse $ +0.00000177 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Decentralized ETF 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001158 (-31.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Decentralized ETF 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DETF $ -0.001032 (-29.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Decentralized ETF 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002803 (-52.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Decentralized ETF (DETF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.
Decentralized ETF on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decentralized ETF investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DETF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Decentralized ETF kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decentralized ETF ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Decentralized ETF hinna ennustus (USD)
Kui palju on Decentralized ETF (DETF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentralized ETF (DETF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentralized ETF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Decentralized ETF (DETF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DETF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Decentralized ETF (DETF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Decentralized ETF osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decentralized ETF osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.