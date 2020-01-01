SUI Desci Agents (DESCI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SUI Desci Agents (DESCI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SUI Desci Agents (DESCI) teave SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses. Ametlik veebisait: https://desciagents.ai/ Valge raamat: https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs Ostke DESCI kohe!

SUI Desci Agents (DESCI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SUI Desci Agents (DESCI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 290.00K $ 290.00K $ 290.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.025228 $ 0.025228 $ 0.025228 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000135971217075103 $ 0.000135971217075103 $ 0.000135971217075103 Praegune hind: $ 0.00029 $ 0.00029 $ 0.00029 Lisateave SUI Desci Agents (DESCI) hinna kohta

SUI Desci Agents (DESCI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SUI Desci Agents (DESCI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DESCI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DESCI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DESCI tokeni tokenoomikat, avastage DESCI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DESCI Kas olete huvitatud SUI Desci Agents (DESCI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DESCI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DESCI MEXC-ist osta!

SUI Desci Agents (DESCI) hinna ajalugu DESCI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DESCI hinna ajalugu kohe!

DESCI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DESCI võiks suunduda? Meie DESCI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DESCI tokeni hinna ennustust kohe!

