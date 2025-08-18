Rohkem infot DESCI

SUI Desci Agents logo

SUI Desci Agents hind(DESCI)

1 DESCI/USD reaalajas hind:

+10.37%1D
USD
SUI Desci Agents (DESCI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:47:42 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.22%

+10.37%

+32.16%

+32.16%

SUI Desci Agents (DESCI) reaalajas hind on $ 0.000383. Viimase 24 tunni jooksul DESCI kaubeldud madalaim $ 0.0003027 ja kõrgeim $ 0.0004225 näitab aktiivset turu volatiivsust. DESCIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025119577939458827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000135971217075103.

Lüliajalise tootluse osas on DESCI muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, +10.37% 24 tunni vältel +32.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SUI Desci Agents (DESCI) – turuteave

No.8693

0.00%

ETH

SUI Desci Agents praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 784.59 24 tunnise kauplemismahuga. DESCI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 383.00K.

SUI Desci Agents (DESCI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SUI Desci Agents tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000035985+10.37%
30 päeva$ -0.0005417-58.59%
60 päeva$ -0.000473-55.26%
90 päeva$ -0.000785-67.21%
SUI Desci Agents Hinnamuutus täna

Täna registreeris DESCI muutuse $ +0.000035985 (+10.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SUI Desci Agents 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0005417 (-58.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SUI Desci Agents 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DESCI $ -0.000473 (-55.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SUI Desci Agents 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000785 (-67.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SUI Desci Agents (DESCI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SUI Desci Agents hinnaajaloo lehte.

Mis on SUI Desci Agents (DESCI)

SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

SUI Desci Agents on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUI Desci Agents investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DESCI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SUI Desci Agents kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUI Desci Agents ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SUI Desci Agents hinna ennustus (USD)

Kui palju on SUI Desci Agents (DESCI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUI Desci Agents (DESCI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUI Desci Agents nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SUI Desci Agents hinna ennustust kohe!

SUI Desci Agents (DESCI) tokenoomika

SUI Desci Agents (DESCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DESCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SUI Desci Agents (DESCI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SUI Desci Agents osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUI Desci Agents osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DESCI kohalike valuutade suhtes

1 SUI Desci Agents(DESCI)/VND
10.078645
1 SUI Desci Agents(DESCI)/AUD
A$0.00058599
1 SUI Desci Agents(DESCI)/GBP
0.00027959
1 SUI Desci Agents(DESCI)/EUR
0.00032555
1 SUI Desci Agents(DESCI)/USD
$0.000383
1 SUI Desci Agents(DESCI)/MYR
RM0.00161243
1 SUI Desci Agents(DESCI)/TRY
0.01564555
1 SUI Desci Agents(DESCI)/JPY
¥0.056301
1 SUI Desci Agents(DESCI)/ARS
ARS$0.49611139
1 SUI Desci Agents(DESCI)/RUB
0.03050212
1 SUI Desci Agents(DESCI)/INR
0.03351633
1 SUI Desci Agents(DESCI)/IDR
Rp6.17741849
1 SUI Desci Agents(DESCI)/KRW
0.53194104
1 SUI Desci Agents(DESCI)/PHP
0.02165865
1 SUI Desci Agents(DESCI)/EGP
￡E.0.01846443
1 SUI Desci Agents(DESCI)/BRL
R$0.0020682
1 SUI Desci Agents(DESCI)/CAD
C$0.00052854
1 SUI Desci Agents(DESCI)/BDT
0.04651152
1 SUI Desci Agents(DESCI)/NGN
0.58742242
1 SUI Desci Agents(DESCI)/UAH
0.01578343
1 SUI Desci Agents(DESCI)/VES
Bs0.051705
1 SUI Desci Agents(DESCI)/CLP
$0.369212
1 SUI Desci Agents(DESCI)/PKR
Rs0.10849624
1 SUI Desci Agents(DESCI)/KZT
0.20736003
1 SUI Desci Agents(DESCI)/THB
฿0.01238239
1 SUI Desci Agents(DESCI)/TWD
NT$0.01150149
1 SUI Desci Agents(DESCI)/AED
د.إ0.00140561
1 SUI Desci Agents(DESCI)/CHF
Fr0.0003064
1 SUI Desci Agents(DESCI)/HKD
HK$0.00299506
1 SUI Desci Agents(DESCI)/AMD
֏0.14640558
1 SUI Desci Agents(DESCI)/MAD
.د.م0.00344317
1 SUI Desci Agents(DESCI)/MXN
$0.00716976
1 SUI Desci Agents(DESCI)/PLN
0.00139029
1 SUI Desci Agents(DESCI)/RON
лв0.00165456
1 SUI Desci Agents(DESCI)/SEK
kr0.00365382
1 SUI Desci Agents(DESCI)/BGN
лв0.00063961
1 SUI Desci Agents(DESCI)/HUF
Ft0.12921654
1 SUI Desci Agents(DESCI)/CZK
0.00800087
1 SUI Desci Agents(DESCI)/KWD
د.ك0.000116815
1 SUI Desci Agents(DESCI)/ILS
0.00129071
1 SUI Desci Agents(DESCI)/NOK
kr0.00389128
1 SUI Desci Agents(DESCI)/NZD
$0.00064344

SUI Desci Agents ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SUI Desci Agents võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SUI Desci Agents ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SUI Desci Agents kohta

Kui palju on SUI Desci Agents (DESCI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DESCI hind USD on 0.000383 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DESCI/USD hind?
Praegune hind DESCI/USD on $ 0.000383. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SUI Desci Agents turukapitalisatsioon?
DESCI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DESCI ringlev varu?
DESCI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DESCI (ATH) hind?
DESCI saavutab ATH hinna summas 0.025119577939458827 USD.
Mis oli kõigi aegade DESCI madalaim (ATL) hind?
DESCI nägi ATL hinda summas 0.000135971217075103 USD.
Milline on DESCI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DESCI kauplemismaht on $ 784.59 USD.
Kas DESCI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DESCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DESCI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:47:42 (UTC+8)

