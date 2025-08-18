SUI Desci Agents (DESCI) reaalajas hind on $ 0.000383. Viimase 24 tunni jooksul DESCI kaubeldud madalaim $ 0.0003027 ja kõrgeim $ 0.0004225 näitab aktiivset turu volatiivsust. DESCIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025119577939458827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000135971217075103.
Lüliajalise tootluse osas on DESCI muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, +10.37% 24 tunni vältel +32.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SUI Desci Agents (DESCI) – turuteave
No.8693
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 784.59
$ 784.59$ 784.59
$ 383.00K
$ 383.00K$ 383.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
SUI Desci Agents praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 784.59 24 tunnise kauplemismahuga. DESCI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 383.00K.
SUI Desci Agents (DESCI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SUI Desci Agents tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000035985
+10.37%
30 päeva
$ -0.0005417
-58.59%
60 päeva
$ -0.000473
-55.26%
90 päeva
$ -0.000785
-67.21%
SUI Desci Agents Hinnamuutus täna
Täna registreeris DESCI muutuse $ +0.000035985 (+10.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SUI Desci Agents 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0005417 (-58.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SUI Desci Agents 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DESCI $ -0.000473 (-55.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SUI Desci Agents 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000785 (-67.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SUI Desci Agents (DESCI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.
SUI Desci Agents on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SUI Desci Agents investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DESCI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SUI Desci Agents kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SUI Desci Agents ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SUI Desci Agents hinna ennustus (USD)
Kui palju on SUI Desci Agents (DESCI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SUI Desci Agents (DESCI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SUI Desci Agents nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SUI Desci Agents (DESCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DESCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SUI Desci Agents (DESCI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SUI Desci Agents osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SUI Desci Agents osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.