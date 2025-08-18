Rohkem infot DERP

Derp Coin logo

Derp Coin hind(DERP)

1 DERP/USD reaalajas hind:

$0.0000010142
0.00%1D
USD
Derp Coin (DERP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:24:58 (UTC+8)

Derp Coin (DERP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000010029
24 h madal
$ 0.0000010142
24 h kõrge

$ 0.0000010029
$ 0.0000010142
$ 0.000009355161487443
$ 0.00000001985848212
0.00%

0.00%

-6.11%

-6.11%

Derp Coin (DERP) reaalajas hind on $ 0.0000010142. Viimase 24 tunni jooksul DERP kaubeldud madalaim $ 0.0000010029 ja kõrgeim $ 0.0000010142 näitab aktiivset turu volatiivsust. DERPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000009355161487443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000001985848212.

Lüliajalise tootluse osas on DERP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Derp Coin (DERP) – turuteave

No.7438

$ 0.00
$ 1.33
$ 699.80K
0.00
690,000,000,000
690,000,000,000
0.00%

ETH

Derp Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.33 24 tunnise kauplemismahuga. DERP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 690000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 699.80K.

Derp Coin (DERP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Derp Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0000002903+40.10%
60 päeva$ +0.0000003134+44.72%
90 päeva$ +0.0000003017+42.34%
Derp Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris DERP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Derp Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000002903 (+40.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Derp Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DERP $ +0.0000003134 (+44.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Derp Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000003017 (+42.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Derp Coin (DERP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Derp Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Derp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Derp Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Derp Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DERP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Derp Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Derp Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Derp Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Derp Coin (DERP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Derp Coin (DERP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Derp Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Derp Coin hinna ennustust kohe!

Derp Coin (DERP) tokenoomika

Derp Coin (DERP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DERP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Derp Coin (DERP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Derp Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Derp Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DERP kohalike valuutade suhtes

1 Derp Coin(DERP)/VND
0.026688673
1 Derp Coin(DERP)/AUD
A$0.000001541584
1 Derp Coin(DERP)/GBP
0.000000740366
1 Derp Coin(DERP)/EUR
0.00000086207
1 Derp Coin(DERP)/USD
$0.0000010142
1 Derp Coin(DERP)/MYR
RM0.000004269782
1 Derp Coin(DERP)/TRY
0.000041369218
1 Derp Coin(DERP)/JPY
¥0.0001490874
1 Derp Coin(DERP)/ARS
ARS$0.001315427542
1 Derp Coin(DERP)/RUB
0.000080841882
1 Derp Coin(DERP)/INR
0.000088752642
1 Derp Coin(DERP)/IDR
Rp0.016358062226
1 Derp Coin(DERP)/KRW
0.001408602096
1 Derp Coin(DERP)/PHP
0.00005735301
1 Derp Coin(DERP)/EGP
￡E.0.000048945292
1 Derp Coin(DERP)/BRL
R$0.00000547668
1 Derp Coin(DERP)/CAD
C$0.000001399596
1 Derp Coin(DERP)/BDT
0.000123164448
1 Derp Coin(DERP)/NGN
0.001555519108
1 Derp Coin(DERP)/UAH
0.000041795182
1 Derp Coin(DERP)/VES
Bs0.000136917
1 Derp Coin(DERP)/CLP
$0.0009776888
1 Derp Coin(DERP)/PKR
Rs0.000287302576
1 Derp Coin(DERP)/KZT
0.000549098022
1 Derp Coin(DERP)/THB
฿0.000032849938
1 Derp Coin(DERP)/TWD
NT$0.000030456426
1 Derp Coin(DERP)/AED
د.إ0.000003722114
1 Derp Coin(DERP)/CHF
Fr0.00000081136
1 Derp Coin(DERP)/HKD
HK$0.000007931044
1 Derp Coin(DERP)/AMD
֏0.000387688092
1 Derp Coin(DERP)/MAD
.د.م0.000009117658
1 Derp Coin(DERP)/MXN
$0.000019137954
1 Derp Coin(DERP)/PLN
0.000003691688
1 Derp Coin(DERP)/RON
лв0.000004381344
1 Derp Coin(DERP)/SEK
kr0.00000968561
1 Derp Coin(DERP)/BGN
лв0.000001693714
1 Derp Coin(DERP)/HUF
Ft0.00034239392
1 Derp Coin(DERP)/CZK
0.00002119678
1 Derp Coin(DERP)/KWD
د.ك0.000000309331
1 Derp Coin(DERP)/ILS
0.000003417854
1 Derp Coin(DERP)/NOK
kr0.000010334698
1 Derp Coin(DERP)/NZD
$0.000001703856

Derp Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Derp Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Derp Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Derp Coin kohta

Kui palju on Derp Coin (DERP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DERP hind USD on 0.0000010142 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DERP/USD hind?
Praegune hind DERP/USD on $ 0.0000010142. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Derp Coin turukapitalisatsioon?
DERP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DERP ringlev varu?
DERP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DERP (ATH) hind?
DERP saavutab ATH hinna summas 0.000009355161487443 USD.
Mis oli kõigi aegade DERP madalaim (ATL) hind?
DERP nägi ATL hinda summas 0.00000001985848212 USD.
Milline on DERP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DERP kauplemismaht on $ 1.33 USD.
Kas DERP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DERP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DERP hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:24:58 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DERP/USD kalkulaator

Summa

DERP
DERP
USD
USD

1 DERP = 0.0000010142 USD

Kauplemine: DERP

DERPUSDT
$0.0000010142
$0.0000010142$0.0000010142
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu