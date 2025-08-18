Derp Coin (DERP) reaalajas hind on $ 0.0000010142. Viimase 24 tunni jooksul DERP kaubeldud madalaim $ 0.0000010029 ja kõrgeim $ 0.0000010142 näitab aktiivset turu volatiivsust. DERPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000009355161487443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000001985848212.
Lüliajalise tootluse osas on DERP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Derp Coin (DERP) – turuteave
Derp Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.33 24 tunnise kauplemismahuga. DERP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 690000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 699.80K.
Derp Coin (DERP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Derp Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0000002903
+40.10%
60 päeva
$ +0.0000003134
+44.72%
90 päeva
$ +0.0000003017
+42.34%
Derp Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris DERP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Derp Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000002903 (+40.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Derp Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DERP $ +0.0000003134 (+44.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Derp Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000003017 (+42.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Derp Coin (DERP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.
Derp Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Derp Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DERP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Derp Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Derp Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Derp Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Derp Coin (DERP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Derp Coin (DERP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Derp Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Derp Coin (DERP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DERP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Derp Coin (DERP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Derp Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Derp Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
