DEAPcoin (DEP) teave PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Ametlik veebisait: https://dea.sg/ Valge raamat: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Ostke DEP kohe!

DEAPcoin (DEP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEAPcoin (DEP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.54M $ 43.54M $ 43.54M Koguvaru: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B Ringlev varu: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.54M $ 43.54M $ 43.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03312 $ 0.03312 $ 0.03312 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 Praegune hind: $ 0.0014565 $ 0.0014565 $ 0.0014565 Lisateave DEAPcoin (DEP) hinna kohta

DEAPcoin (DEP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEAPcoin (DEP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEP tokeni tokenoomikat, avastage DEP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEP Kas olete huvitatud DEAPcoin (DEP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEP MEXC-ist osta!

DEAPcoin (DEP) hinna ajalugu DEP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEP hinna ajalugu kohe!

DEP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEP võiks suunduda? Meie DEP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEP tokeni hinna ennustust kohe!

