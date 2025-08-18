DEAPcoin (DEP) reaalajas hind on $ 0.0014848. Viimase 24 tunni jooksul DEP kaubeldud madalaim $ 0.0014429 ja kõrgeim $ 0.0018227 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09212663297622997 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000693517636480543.
Lüliajalise tootluse osas on DEP muutunud -1.11% viimase tunni jooksul, -3.80% 24 tunni vältel +0.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DEAPcoin (DEP) – turuteave
No.583
$ 44.38M
$ 610.83K
$ 44.38M
29.89B
29,892,900,001.328953
DEAPcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 44.38M$ 610.83K 24 tunnise kauplemismahuga. DEP ringlev varu on 29.89B, mille koguvaru on 29892900001.328953. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DEAPcoin (DEP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DEAPcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000058651
-3.80%
30 päeva
$ -0.0000178
-1.19%
60 päeva
$ +0.0002454
+19.79%
90 päeva
$ +0.0002987
+25.18%
DEAPcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEP muutuse $ -0.000058651 (-3.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DEAPcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000178 (-1.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DEAPcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEP $ +0.0002454 (+19.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DEAPcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002987 (+25.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DEAPcoin (DEP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.
DEAPcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DEAPcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DEAPcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DEAPcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DEAPcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on DEAPcoin (DEP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DEAPcoin (DEP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DEAPcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DEAPcoin (DEP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DEAPcoin (DEP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DEAPcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DEAPcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
