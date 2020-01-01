DeFrogs (DEFROGS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFrogs (DEFROGS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeFrogs (DEFROGS) teave A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). Ametlik veebisait: https://defrogs.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 Ostke DEFROGS kohe!

DeFrogs (DEFROGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFrogs (DEFROGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 826.80K $ 826.80K $ 826.80K Koguvaru: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ringlev varu: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 826.80K $ 826.80K $ 826.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 Kõigi aegade madalaim: $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 Praegune hind: $ 82.68 $ 82.68 $ 82.68 Lisateave DeFrogs (DEFROGS) hinna kohta

DeFrogs (DEFROGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFrogs (DEFROGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEFROGS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEFROGS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEFROGS tokeni tokenoomikat, avastage DEFROGS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEFROGS Kas olete huvitatud DeFrogs (DEFROGS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEFROGS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEFROGS MEXC-ist osta!

DeFrogs (DEFROGS) hinna ajalugu DEFROGS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEFROGS hinna ajalugu kohe!

DEFROGS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEFROGS võiks suunduda? Meie DEFROGS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEFROGS tokeni hinna ennustust kohe!

