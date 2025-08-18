DeFrogs (DEFROGS) reaalajas hind on $ 96.54. Viimase 24 tunni jooksul DEFROGS kaubeldud madalaim $ 88.1 ja kõrgeim $ 97.04 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFROGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3,987.9679942151242 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.4698512303225224.
Lüliajalise tootluse osas on DEFROGS muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -10.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeFrogs (DEFROGS) – turuteave
No.2144
$ 965.40K
$ 965.40K$ 965.40K
$ 99.75K
$ 99.75K$ 99.75K
$ 965.40K
$ 965.40K$ 965.40K
10.00K
10.00K 10.00K
10,000
10,000 10,000
10,000
10,000 10,000
100.00%
ETH
DeFrogs praegune turukapitalisatsioon on $ 965.40K$ 99.75K 24 tunnise kauplemismahuga. DEFROGS ringlev varu on 10.00K, mille koguvaru on 10000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 965.40K.
DeFrogs (DEFROGS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeFrogs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -10.43
-9.76%
60 päeva
$ +33.32
+52.70%
90 päeva
$ +30.45
+46.07%
DeFrogs Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEFROGS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeFrogs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -10.43 (-9.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeFrogs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEFROGS $ +33.32 (+52.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeFrogs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +30.45 (+46.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DeFrogs (DEFROGS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).
DeFrogs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFrogs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEFROGS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFrogs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFrogs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DeFrogs hinna ennustus (USD)
Kui palju on DeFrogs (DEFROGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFrogs (DEFROGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFrogs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DeFrogs (DEFROGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFROGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DeFrogs (DEFROGS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DeFrogs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFrogs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.