DeFrogs hind(DEFROGS)

$96.59
0.00%1D
DeFrogs (DEFROGS) reaalajas hinnagraafik
DeFrogs (DEFROGS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 88.1
24 h madal
$ 97.04
24 h kõrge

$ 88.1
$ 97.04
$ 3,987.9679942151242
$ 1.4698512303225224
-0.36%

0.00%

-10.28%

-10.28%

DeFrogs (DEFROGS) reaalajas hind on $ 96.54. Viimase 24 tunni jooksul DEFROGS kaubeldud madalaim $ 88.1 ja kõrgeim $ 97.04 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFROGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3,987.9679942151242 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.4698512303225224.

Lüliajalise tootluse osas on DEFROGS muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -10.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeFrogs (DEFROGS) – turuteave

No.2144

$ 965.40K
$ 99.75K
$ 965.40K
10.00K
10,000
10,000
100.00%

ETH

DeFrogs praegune turukapitalisatsioon on $ 965.40K $ 99.75K 24 tunnise kauplemismahuga. DEFROGS ringlev varu on 10.00K, mille koguvaru on 10000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 965.40K.

DeFrogs (DEFROGS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeFrogs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -10.43-9.76%
60 päeva$ +33.32+52.70%
90 päeva$ +30.45+46.07%
DeFrogs Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEFROGS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeFrogs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -10.43 (-9.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeFrogs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEFROGS $ +33.32 (+52.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeFrogs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +30.45 (+46.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeFrogs (DEFROGS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeFrogs hinnaajaloo lehte.

Mis on DeFrogs (DEFROGS)

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

DeFrogs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFrogs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEFROGS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFrogs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFrogs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeFrogs hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFrogs (DEFROGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFrogs (DEFROGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFrogs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeFrogs hinna ennustust kohe!

DeFrogs (DEFROGS) tokenoomika

DeFrogs (DEFROGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFROGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeFrogs (DEFROGS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeFrogs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFrogs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEFROGS kohalike valuutade suhtes

DeFrogs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeFrogs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse DeFrogs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFrogs kohta

Kui palju on DeFrogs (DEFROGS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEFROGS hind USD on 96.54 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEFROGS/USD hind?
Praegune hind DEFROGS/USD on $ 96.54. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeFrogs turukapitalisatsioon?
DEFROGS turukapitalisatsioon on $ 965.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEFROGS ringlev varu?
DEFROGS ringlev varu on 10.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFROGS (ATH) hind?
DEFROGS saavutab ATH hinna summas 3,987.9679942151242 USD.
Mis oli kõigi aegade DEFROGS madalaim (ATL) hind?
DEFROGS nägi ATL hinda summas 1.4698512303225224 USD.
Milline on DEFROGS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEFROGS kauplemismaht on $ 99.75K USD.
Kas DEFROGS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEFROGS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFROGS hinna ennustust.
DeFrogs (DEFROGS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

