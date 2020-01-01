DeFi Agents AI (DEFIAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeFi Agents AI (DEFIAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeFi Agents AI (DEFIAI) teave Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies. Ametlik veebisait: https://defiagents.ai/ Valge raamat: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 Ostke DEFIAI kohe!

DeFi Agents AI (DEFIAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFi Agents AI (DEFIAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.39K $ 76.39K $ 76.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.017749 $ 0.017749 $ 0.017749 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000093963408703029 $ 0.000093963408703029 $ 0.000093963408703029 Praegune hind: $ 0.00007639 $ 0.00007639 $ 0.00007639 Lisateave DeFi Agents AI (DEFIAI) hinna kohta

DeFi Agents AI (DEFIAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFi Agents AI (DEFIAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEFIAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEFIAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEFIAI tokeni tokenoomikat, avastage DEFIAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEFIAI Kas olete huvitatud DeFi Agents AI (DEFIAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEFIAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEFIAI MEXC-ist osta!

DeFi Agents AI (DEFIAI) hinna ajalugu DEFIAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEFIAI hinna ajalugu kohe!

DEFIAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEFIAI võiks suunduda? Meie DEFIAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEFIAI tokeni hinna ennustust kohe!

