DeFi Agents AI (DEFIAI) reaalajas hind on $ 0.00007757. Viimase 24 tunni jooksul DEFIAI kaubeldud madalaim $ 0.00007686 ja kõrgeim $ 0.00008126 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFIAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.029123345638469956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000093963408703029.
Lüliajalise tootluse osas on DEFIAI muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeFi Agents AI (DEFIAI) – turuteave
No.4670
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.45K
$ 54.45K$ 54.45K
$ 77.57K
$ 77.57K$ 77.57K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
DeFi Agents AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.45K 24 tunnise kauplemismahuga. DEFIAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DeFi Agents AI (DEFIAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeFi Agents AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000078
-0.01%
30 päeva
$ -0.00009269
-54.45%
60 päeva
$ -0.00001468
-15.92%
90 päeva
$ -0.00003823
-33.02%
DeFi Agents AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEFIAI muutuse $ -0.0000000078 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeFi Agents AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00009269 (-54.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeFi Agents AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEFIAI $ -0.00001468 (-15.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeFi Agents AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00003823 (-33.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DeFi Agents AI (DEFIAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies.
DeFi Agents AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFi Agents AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEFIAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFi Agents AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFi Agents AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DeFi Agents AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on DeFi Agents AI (DEFIAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFi Agents AI (DEFIAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFi Agents AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DeFi Agents AI (DEFIAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFIAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DeFi Agents AI (DEFIAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DeFi Agents AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFi Agents AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
