$0.00007758
$0.00007758$0.00007758
-0.01%1D
DeFi Agents AI (DEFIAI) reaalajas hinnagraafik
DeFi Agents AI (DEFIAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00007686
$ 0.00007686$ 0.00007686
24 h madal
$ 0.00008126
$ 0.00008126$ 0.00008126
24 h kõrge

$ 0.00007686
$ 0.00007686$ 0.00007686

$ 0.00008126
$ 0.00008126$ 0.00008126

$ 0.029123345638469956
$ 0.029123345638469956$ 0.029123345638469956

$ 0.000093963408703029
$ 0.000093963408703029$ 0.000093963408703029

-0.03%

-0.01%

-7.54%

-7.54%

DeFi Agents AI (DEFIAI) reaalajas hind on $ 0.00007757. Viimase 24 tunni jooksul DEFIAI kaubeldud madalaim $ 0.00007686 ja kõrgeim $ 0.00008126 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFIAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.029123345638469956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000093963408703029.

Lüliajalise tootluse osas on DEFIAI muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul.

DeFi Agents AI (DEFIAI) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.45K
$ 54.45K$ 54.45K

$ 77.57K
$ 77.57K$ 77.57K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

DeFi Agents AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.45K 24 tunnise kauplemismahuga. DEFIAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.

DeFi Agents AI (DEFIAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeFi Agents AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000078-0.01%
30 päeva$ -0.00009269-54.45%
60 päeva$ -0.00001468-15.92%
90 päeva$ -0.00003823-33.02%
DeFi Agents AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEFIAI muutuse $ -0.0000000078 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeFi Agents AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00009269 (-54.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeFi Agents AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEFIAI $ -0.00001468 (-15.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeFi Agents AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00003823 (-33.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeFi Agents AI (DEFIAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeFi Agents AI hinnaajaloo lehte.

Mis on DeFi Agents AI (DEFIAI)

Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies.

DeFi Agents AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Kui palju on DeFi Agents AI (DEFIAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEFIAI hind USD on 0.00007757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEFIAI/USD hind?
Praegune hind DEFIAI/USD on $ 0.00007757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeFi Agents AI turukapitalisatsioon?
DEFIAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEFIAI ringlev varu?
DEFIAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFIAI (ATH) hind?
DEFIAI saavutab ATH hinna summas 0.029123345638469956 USD.
Mis oli kõigi aegade DEFIAI madalaim (ATL) hind?
DEFIAI nägi ATL hinda summas 0.000093963408703029 USD.
Milline on DEFIAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEFIAI kauplemismaht on $ 54.45K USD.
Kas DEFIAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEFIAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFIAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

