DeFi (DEFI) teave De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. Ametlik veebisait: https://de.fi/ Valge raamat: https://docs.de.fi/welcome/readme Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Ostke DEFI kohe!

DeFi (DEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFi (DEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 54.08K $ 54.08K $ 54.08K Koguvaru: $ 102.39M $ 102.39M $ 102.39M Ringlev varu: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 Praegune hind: $ 0.001799 $ 0.001799 $ 0.001799 Lisateave DeFi (DEFI) hinna kohta

DeFi (DEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFi (DEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEFI tokeni tokenoomikat, avastage DEFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEFI

DeFi (DEFI) hinna ajalugu DEFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

DEFI – hinna ennustus

