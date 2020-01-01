DeFi (DEFI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi DeFi (DEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
DeFi (DEFI) teave

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Ametlik veebisait:
https://de.fi/
Valge raamat:
https://docs.de.fi/welcome/readme
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131

DeFi (DEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage DeFi (DEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 54.08K
$ 54.08K$ 54.08K
Koguvaru:
$ 102.39M
$ 102.39M$ 102.39M
Ringlev varu:
$ 30.06M
$ 30.06M$ 30.06M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.077
$ 1.077$ 1.077
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.002023143867285916
$ 0.002023143867285916$ 0.002023143867285916
Praegune hind:
$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799

DeFi (DEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

DeFi (DEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DEFI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DEFI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DEFI tokeni tokenoomikat, avastage DEFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEFI

Kas olete huvitatud DeFi (DEFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

DeFi (DEFI) hinna ajalugu

DEFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

DEFI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DEFI võiks suunduda? Meie DEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.