DEF-AI (DEFAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DEF-AI (DEFAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DEF-AI (DEFAI) teave DEF-AI is a decentralized AI infrastructure protocol that enables intelligent, real-time computation within the blockchain ecosystem. It connects AI workload requests to a distributed network of GPU-powered compute nodes using on-chain routing and smart contracts. This allows developers to integrate advanced AI capabilities—such as image generation, natural language processing, and data analytics—directly into decentralized applications (dApps). Ametlik veebisait: https://def-ai.io/ Valge raamat: https://def-ai-organization.gitbook.io/def-ai-organization/launch-model/core-features Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HwFh2kN2rYPKxzHRCFYB5qQ8rYomMs4jp968oe6FQubZ Ostke DEFAI kohe!

DEF-AI (DEFAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEF-AI (DEFAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 114.60K $ 114.60K $ 114.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05699 $ 0.05699 $ 0.05699 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0001146 $ 0.0001146 $ 0.0001146 Lisateave DEF-AI (DEFAI) hinna kohta

DEF-AI (DEFAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEF-AI (DEFAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEFAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEFAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEFAI tokeni tokenoomikat, avastage DEFAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEFAI Kas olete huvitatud DEF-AI (DEFAI) lisamisest oma portfooliosse?

DEF-AI (DEFAI) hinna ajalugu DEFAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEFAI hinna ajalugu kohe!

DEFAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEFAI võiks suunduda? Meie DEFAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEFAI tokeni hinna ennustust kohe!

