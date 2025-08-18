Rohkem infot DEEPSEEK

DEEPSEEK Hinnainfo

DEEPSEEK Ametlik veebisait

DEEPSEEK Tokenoomika

DEEPSEEK Hinnaprognoos

DEEPSEEK Ajalugu

DEEPSEEK – ostujuhend

DEEPSEEK-usaldusraha valuutakonverter

DEEPSEEK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Global DePIN Chain logo

Global DePIN Chain hind(DEEPSEEK)

1 DEEPSEEK/USD reaalajas hind:

$0.000428
$0.000428$0.000428
-4.25%1D
USD
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:47:07 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042
24 h madal
$ 0.00048
$ 0.00048$ 0.00048
24 h kõrge

$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042

$ 0.00048
$ 0.00048$ 0.00048

$ 0.014167991380617766
$ 0.014167991380617766$ 0.014167991380617766

$ 0.000374776486333226
$ 0.000374776486333226$ 0.000374776486333226

-2.95%

-4.25%

-8.94%

-8.94%

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) reaalajas hind on $ 0.000428. Viimase 24 tunni jooksul DEEPSEEK kaubeldud madalaim $ 0.00042 ja kõrgeim $ 0.00048 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEEPSEEKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014167991380617766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000374776486333226.

Lüliajalise tootluse osas on DEEPSEEK muutunud -2.95% viimase tunni jooksul, -4.25% 24 tunni vältel -8.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) – turuteave

No.2536

$ 338.12K
$ 338.12K$ 338.12K

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

$ 428.00K
$ 428.00K$ 428.00K

790.00M
790.00M 790.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Global DePIN Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 338.12K $ 5.03K 24 tunnise kauplemismahuga. DEEPSEEK ringlev varu on 790.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Global DePIN Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000019-4.25%
30 päeva$ -0.00015-25.96%
60 päeva$ -0.000097-18.48%
90 päeva$ -0.000294-40.73%
Global DePIN Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEEPSEEK muutuse $ -0.000019 (-4.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Global DePIN Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00015 (-25.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Global DePIN Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEEPSEEK $ -0.000097 (-18.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Global DePIN Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000294 (-40.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Global DePIN Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Global DePIN Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Global DePIN Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEEPSEEK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Global DePIN Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Global DePIN Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Global DePIN Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Global DePIN Chain (DEEPSEEK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Global DePIN Chain (DEEPSEEK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Global DePIN Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Global DePIN Chain hinna ennustust kohe!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenoomika

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEEPSEEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Global DePIN Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Global DePIN Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEEPSEEK kohalike valuutade suhtes

1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/VND
11.26282
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/AUD
A$0.00065484
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/GBP
0.00031244
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/EUR
0.0003638
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/USD
$0.000428
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/MYR
RM0.00180188
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/TRY
0.0174838
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/JPY
¥0.062916
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/ARS
ARS$0.55440124
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/RUB
0.03408592
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/INR
0.03745428
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/IDR
Rp6.90322484
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/KRW
0.59444064
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/PHP
0.0242034
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/EGP
￡E.0.02063388
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/BRL
R$0.0023112
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/CAD
C$0.00059064
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/BDT
0.05197632
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/NGN
0.65644072
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/UAH
0.01763788
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/VES
Bs0.05778
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/CLP
$0.412592
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/PKR
Rs0.12124384
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/KZT
0.23172348
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/THB
฿0.01383724
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/TWD
NT$0.01285284
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/AED
د.إ0.00157076
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/CHF
Fr0.0003424
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/HKD
HK$0.00334696
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/AMD
֏0.16360728
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/MAD
.د.م0.00384772
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/MXN
$0.00801216
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/PLN
0.00155364
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/RON
лв0.00184896
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/SEK
kr0.00408312
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/BGN
лв0.00071476
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/HUF
Ft0.14439864
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/CZK
0.00894092
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/KWD
د.ك0.00013054
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/ILS
0.00144236
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/NOK
kr0.00434848
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK)/NZD
$0.00071904

Global DePIN Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Global DePIN Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Global DePIN Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Global DePIN Chain kohta

Kui palju on Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEEPSEEK hind USD on 0.000428 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEEPSEEK/USD hind?
Praegune hind DEEPSEEK/USD on $ 0.000428. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Global DePIN Chain turukapitalisatsioon?
DEEPSEEK turukapitalisatsioon on $ 338.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEEPSEEK ringlev varu?
DEEPSEEK ringlev varu on 790.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEEPSEEK (ATH) hind?
DEEPSEEK saavutab ATH hinna summas 0.014167991380617766 USD.
Mis oli kõigi aegade DEEPSEEK madalaim (ATL) hind?
DEEPSEEK nägi ATL hinda summas 0.000374776486333226 USD.
Milline on DEEPSEEK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEEPSEEK kauplemismaht on $ 5.03K USD.
Kas DEEPSEEK sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEEPSEEK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEEPSEEK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:47:07 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DEEPSEEK/USD kalkulaator

Summa

DEEPSEEK
DEEPSEEK
USD
USD

1 DEEPSEEK = 0.000428 USD

Kauplemine: DEEPSEEK

DEEPSEEKUSDT
$0.000428
$0.000428$0.000428
-4.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu