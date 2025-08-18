Global DePIN Chain (DEEPSEEK) reaalajas hind on $ 0.000428. Viimase 24 tunni jooksul DEEPSEEK kaubeldud madalaim $ 0.00042 ja kõrgeim $ 0.00048 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEEPSEEKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014167991380617766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000374776486333226.
Lüliajalise tootluse osas on DEEPSEEK muutunud -2.95% viimase tunni jooksul, -4.25% 24 tunni vältel -8.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) – turuteave
No.2536
$ 338.12K
$ 5.03K
$ 428.00K
790.00M
1,000,000,000
BASE
Global DePIN Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 338.12K$ 5.03K 24 tunnise kauplemismahuga. DEEPSEEK ringlev varu on 790.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Global DePIN Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000019
-4.25%
30 päeva
$ -0.00015
-25.96%
60 päeva
$ -0.000097
-18.48%
90 päeva
$ -0.000294
-40.73%
Global DePIN Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEEPSEEK muutuse $ -0.000019 (-4.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Global DePIN Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00015 (-25.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Global DePIN Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEEPSEEK $ -0.000097 (-18.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Global DePIN Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000294 (-40.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.
Global DePIN Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Global DePIN Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEEPSEEK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Global DePIN Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Global DePIN Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Global DePIN Chain hinna ennustus (USD)
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEEPSEEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Global DePIN Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Global DePIN Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.