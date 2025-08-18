Rohkem infot DEDA

DedaCoin hind(DEDA)

1 DEDA/USD reaalajas hind:

$0.2183
$0.2183$0.2183
-1.66%1D
USD
DedaCoin (DEDA) reaalajas hinnagraafik
DedaCoin (DEDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.212
$ 0.212$ 0.212
24 h madal
$ 0.2308
$ 0.2308$ 0.2308
24 h kõrge

$ 0.212
$ 0.212$ 0.212

$ 0.2308
$ 0.2308$ 0.2308

$ 2.0012066246202673
$ 2.0012066246202673$ 2.0012066246202673

$ 0.11535013232278021
$ 0.11535013232278021$ 0.11535013232278021

-1.58%

-1.66%

-27.48%

-27.48%

DedaCoin (DEDA) reaalajas hind on $ 0.2183. Viimase 24 tunni jooksul DEDA kaubeldud madalaim $ 0.212 ja kõrgeim $ 0.2308 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0012066246202673 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11535013232278021.

Lüliajalise tootluse osas on DEDA muutunud -1.58% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel -27.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DedaCoin (DEDA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 15.44K
$ 15.44K$ 15.44K

$ 554.48M
$ 554.48M$ 554.48M

0.00
0.00 0.00

2,540,000,000
2,540,000,000 2,540,000,000

2,540,000,000
2,540,000,000 2,540,000,000

0.00%

BSC

DedaCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 15.44K 24 tunnise kauplemismahuga. DEDA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2540000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 554.48M.

DedaCoin (DEDA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DedaCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003685-1.66%
30 päeva$ -0.3839-63.75%
60 päeva$ -0.4895-69.16%
90 päeva$ -0.0818-27.26%
DedaCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEDA muutuse $ -0.003685 (-1.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DedaCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3839 (-63.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DedaCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEDA $ -0.4895 (-69.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DedaCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0818 (-27.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DedaCoin (DEDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DedaCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DedaCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DedaCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DedaCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on DedaCoin (DEDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DedaCoin (DEDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DedaCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DedaCoin hinna ennustust kohe!

DedaCoin (DEDA) tokenoomika

DedaCoin (DEDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DedaCoin (DEDA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DedaCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DedaCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEDA kohalike valuutade suhtes

1 DedaCoin(DEDA)/VND
5,744.5645
1 DedaCoin(DEDA)/AUD
A$0.331816
1 DedaCoin(DEDA)/GBP
0.159359
1 DedaCoin(DEDA)/EUR
0.185555
1 DedaCoin(DEDA)/USD
$0.2183
1 DedaCoin(DEDA)/MYR
RM0.919043
1 DedaCoin(DEDA)/TRY
8.904457
1 DedaCoin(DEDA)/JPY
¥32.0901
1 DedaCoin(DEDA)/ARS
ARS$283.137283
1 DedaCoin(DEDA)/RUB
17.400693
1 DedaCoin(DEDA)/INR
19.103433
1 DedaCoin(DEDA)/IDR
Rp3,520.967249
1 DedaCoin(DEDA)/KRW
303.192504
1 DedaCoin(DEDA)/PHP
12.344865
1 DedaCoin(DEDA)/EGP
￡E.10.535158
1 DedaCoin(DEDA)/BRL
R$1.17882
1 DedaCoin(DEDA)/CAD
C$0.301254
1 DedaCoin(DEDA)/BDT
26.510352
1 DedaCoin(DEDA)/NGN
334.815442
1 DedaCoin(DEDA)/UAH
8.996143
1 DedaCoin(DEDA)/VES
Bs29.4705
1 DedaCoin(DEDA)/CLP
$210.4412
1 DedaCoin(DEDA)/PKR
Rs61.840024
1 DedaCoin(DEDA)/KZT
118.189803
1 DedaCoin(DEDA)/THB
฿7.070737
1 DedaCoin(DEDA)/TWD
NT$6.555549
1 DedaCoin(DEDA)/AED
د.إ0.801161
1 DedaCoin(DEDA)/CHF
Fr0.17464
1 DedaCoin(DEDA)/HKD
HK$1.707106
1 DedaCoin(DEDA)/AMD
֏83.447358
1 DedaCoin(DEDA)/MAD
.د.م1.962517
1 DedaCoin(DEDA)/MXN
$4.119321
1 DedaCoin(DEDA)/PLN
0.794612
1 DedaCoin(DEDA)/RON
лв0.943056
1 DedaCoin(DEDA)/SEK
kr2.084765
1 DedaCoin(DEDA)/BGN
лв0.364561
1 DedaCoin(DEDA)/HUF
Ft73.69808
1 DedaCoin(DEDA)/CZK
4.56247
1 DedaCoin(DEDA)/KWD
د.ك0.0665815
1 DedaCoin(DEDA)/ILS
0.735671
1 DedaCoin(DEDA)/NOK
kr2.224477
1 DedaCoin(DEDA)/NZD
$0.366744

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DedaCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DedaCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DedaCoin kohta

Kui palju on DedaCoin (DEDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEDA hind USD on 0.2183 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEDA/USD hind?
Praegune hind DEDA/USD on $ 0.2183. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DedaCoin turukapitalisatsioon?
DEDA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEDA ringlev varu?
DEDA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEDA (ATH) hind?
DEDA saavutab ATH hinna summas 2.0012066246202673 USD.
Mis oli kõigi aegade DEDA madalaim (ATL) hind?
DEDA nägi ATL hinda summas 0.11535013232278021 USD.
Milline on DEDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEDA kauplemismaht on $ 15.44K USD.
Kas DEDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEDA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

