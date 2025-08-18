Mis on DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin (DEDA) tokenoomika

DedaCoin (DEDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DedaCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DedaCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DedaCoin kohta Kui palju on DedaCoin (DEDA) tänapäeval väärt? Reaalajas DEDA hind USD on 0.2183 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEDA/USD hind? $ 0.2183 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DedaCoin turukapitalisatsioon? DEDA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEDA ringlev varu? DEDA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEDA (ATH) hind? DEDA saavutab ATH hinna summas 2.0012066246202673 USD . Mis oli kõigi aegade DEDA madalaim (ATL) hind? DEDA nägi ATL hinda summas 0.11535013232278021 USD . Milline on DEDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEDA kauplemismaht on $ 15.44K USD . Kas DEDA sel aastal kõrgemale ka suundub? DEDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEDA hinna ennustust

