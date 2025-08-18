DedaCoin (DEDA) reaalajas hind on $ 0.2183. Viimase 24 tunni jooksul DEDA kaubeldud madalaim $ 0.212 ja kõrgeim $ 0.2308 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0012066246202673 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11535013232278021.
Lüliajalise tootluse osas on DEDA muutunud -1.58% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel -27.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DedaCoin (DEDA) – turuteave
DedaCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 15.44K 24 tunnise kauplemismahuga. DEDA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2540000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 554.48M.
DedaCoin (DEDA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DedaCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003685
-1.66%
30 päeva
$ -0.3839
-63.75%
60 päeva
$ -0.4895
-69.16%
90 päeva
$ -0.0818
-27.26%
DedaCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEDA muutuse $ -0.003685 (-1.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DedaCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3839 (-63.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DedaCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEDA $ -0.4895 (-69.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DedaCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0818 (-27.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DedaCoin (DEDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.
DedaCoin (DEDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.