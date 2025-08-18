Zero1 Labs (DEAI) reaalajas hind on $ 0.06683. Viimase 24 tunni jooksul DEAI kaubeldud madalaim $ 0.06336 ja kõrgeim $ 0.0682 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.249041951512232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04008505571376944.
Lüliajalise tootluse osas on DEAI muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +1.36% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zero1 Labs (DEAI) – turuteave
$ 6.10M
$ 112.25K
$ 66.83M
91.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.12%
ETH
Zero1 Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 6.10M$ 112.25K 24 tunnise kauplemismahuga. DEAI ringlev varu on 91.22M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.83M.
Zero1 Labs (DEAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zero1 Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000897
+1.36%
30 päeva
$ +0.01109
+19.89%
60 päeva
$ +0.00892
+15.40%
90 päeva
$ -0.04693
-41.26%
Zero1 Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEAI muutuse $ +0.000897 (+1.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zero1 Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01109 (+19.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zero1 Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEAI $ +0.00892 (+15.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zero1 Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04693 (-41.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zero1 Labs (DEAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).
Zero1 Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zero1 Labs (DEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zero1 Labs (DEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zero1 Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zero1 Labs (DEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Zero1 Labs (DEAI) ostujuhend
