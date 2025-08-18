Rohkem infot DEAI

Zero1 Labs logo

Zero1 Labs hind(DEAI)

1 DEAI/USD reaalajas hind:

+1.36%1D
USD
Zero1 Labs (DEAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:24:28 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.0682
$ 0.0682$ 0.0682
24 h kõrge

+0.04%

+1.36%

-13.43%

-13.43%

Zero1 Labs (DEAI) reaalajas hind on $ 0.06683. Viimase 24 tunni jooksul DEAI kaubeldud madalaim $ 0.06336 ja kõrgeim $ 0.0682 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.249041951512232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04008505571376944.

Lüliajalise tootluse osas on DEAI muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +1.36% 24 tunni vältel -13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zero1 Labs (DEAI) – turuteave

No.1364

9.12%

ETH

Zero1 Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 6.10M $ 112.25K 24 tunnise kauplemismahuga. DEAI ringlev varu on 91.22M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.83M.

Zero1 Labs (DEAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zero1 Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000897+1.36%
30 päeva$ +0.01109+19.89%
60 päeva$ +0.00892+15.40%
90 päeva$ -0.04693-41.26%
Zero1 Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEAI muutuse $ +0.000897 (+1.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zero1 Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01109 (+19.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zero1 Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEAI $ +0.00892 (+15.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zero1 Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04693 (-41.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zero1 Labs (DEAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zero1 Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zero1 Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zero1 Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zero1 Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zero1 Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zero1 Labs (DEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zero1 Labs (DEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zero1 Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zero1 Labs hinna ennustust kohe!

Zero1 Labs (DEAI) tokenoomika

Zero1 Labs (DEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zero1 Labs (DEAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zero1 Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zero1 Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEAI kohalike valuutade suhtes

1 Zero1 Labs(DEAI)/VND
1,758.63145
1 Zero1 Labs(DEAI)/AUD
A$0.1015816
1 Zero1 Labs(DEAI)/GBP
0.0487859
1 Zero1 Labs(DEAI)/EUR
0.0568055
1 Zero1 Labs(DEAI)/USD
$0.06683
1 Zero1 Labs(DEAI)/MYR
RM0.2813543
1 Zero1 Labs(DEAI)/TRY
2.7259957
1 Zero1 Labs(DEAI)/JPY
¥9.82401
1 Zero1 Labs(DEAI)/ARS
ARS$86.6791783
1 Zero1 Labs(DEAI)/RUB
5.3270193
1 Zero1 Labs(DEAI)/INR
5.8482933
1 Zero1 Labs(DEAI)/IDR
Rp1,077.9030749
1 Zero1 Labs(DEAI)/KRW
92.8188504
1 Zero1 Labs(DEAI)/PHP
3.7792365
1 Zero1 Labs(DEAI)/EGP
￡E.3.2252158
1 Zero1 Labs(DEAI)/BRL
R$0.360882
1 Zero1 Labs(DEAI)/CAD
C$0.0922254
1 Zero1 Labs(DEAI)/BDT
8.1158352
1 Zero1 Labs(DEAI)/NGN
102.4998442
1 Zero1 Labs(DEAI)/UAH
2.7540643
1 Zero1 Labs(DEAI)/VES
Bs9.02205
1 Zero1 Labs(DEAI)/CLP
$64.42412
1 Zero1 Labs(DEAI)/PKR
Rs18.9316024
1 Zero1 Labs(DEAI)/KZT
36.1824303
1 Zero1 Labs(DEAI)/THB
฿2.1646237
1 Zero1 Labs(DEAI)/TWD
NT$2.0069049
1 Zero1 Labs(DEAI)/AED
د.إ0.2452661
1 Zero1 Labs(DEAI)/CHF
Fr0.053464
1 Zero1 Labs(DEAI)/HKD
HK$0.5226106
1 Zero1 Labs(DEAI)/AMD
֏25.5464358
1 Zero1 Labs(DEAI)/MAD
.د.م0.6008017
1 Zero1 Labs(DEAI)/MXN
$1.2610821
1 Zero1 Labs(DEAI)/PLN
0.2432612
1 Zero1 Labs(DEAI)/RON
лв0.2887056
1 Zero1 Labs(DEAI)/SEK
kr0.6382265
1 Zero1 Labs(DEAI)/BGN
лв0.1116061
1 Zero1 Labs(DEAI)/HUF
Ft22.561808
1 Zero1 Labs(DEAI)/CZK
1.396747
1 Zero1 Labs(DEAI)/KWD
د.ك0.02038315
1 Zero1 Labs(DEAI)/ILS
0.2252171
1 Zero1 Labs(DEAI)/NOK
kr0.6809977
1 Zero1 Labs(DEAI)/NZD
$0.1122744

Zero1 Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zero1 Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zero1 Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zero1 Labs kohta

Kui palju on Zero1 Labs (DEAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEAI hind USD on 0.06683 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEAI/USD hind?
Praegune hind DEAI/USD on $ 0.06683. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zero1 Labs turukapitalisatsioon?
DEAI turukapitalisatsioon on $ 6.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEAI ringlev varu?
DEAI ringlev varu on 91.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEAI (ATH) hind?
DEAI saavutab ATH hinna summas 1.249041951512232 USD.
Mis oli kõigi aegade DEAI madalaim (ATL) hind?
DEAI nägi ATL hinda summas 0.04008505571376944 USD.
Milline on DEAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEAI kauplemismaht on $ 112.25K USD.
Kas DEAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:24:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

