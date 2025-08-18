DDMTOWN (DDMT) reaalajas hind on $ 0.28908. Viimase 24 tunni jooksul DDMT kaubeldud madalaim $ 0.21173 ja kõrgeim $ 0.41609 näitab aktiivset turu volatiivsust. DDMTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DDMT muutunud +1.93% viimase tunni jooksul, -5.31% 24 tunni vältel +115.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DDMTOWN (DDMT) – turuteave
$ 135.04K
$ 289.08M
1,000,000,000
DDMTOWN praegune turukapitalisatsioon on --$ 135.04K 24 tunnise kauplemismahuga. DDMT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DDMTOWN (DDMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DDMTOWN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0163483
-5.31%
30 päeva
$ +0.18827
+186.75%
60 päeva
$ +0.28081
+3,395.52%
90 päeva
$ +0.27687
+2,267.56%
DDMTOWN Hinnamuutus täna
Täna registreeris DDMT muutuse $ -0.0163483 (-5.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DDMTOWN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.18827 (+186.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DDMTOWN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DDMT $ +0.28081 (+3,395.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DDMTOWN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.27687 (+2,267.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DDMTOWN (DDMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.
DDMTOWN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DDMTOWN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DDMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DDMTOWN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DDMTOWN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DDMTOWN hinna ennustus (USD)
Kui palju on DDMTOWN (DDMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DDMTOWN (DDMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DDMTOWN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DDMTOWN (DDMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DDMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DDMTOWN (DDMT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DDMTOWN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DDMTOWN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.