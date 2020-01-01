Decred (DCR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decred (DCR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decred (DCR) teave Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community. Ametlik veebisait: https://decred.org/ Valge raamat: https://docs.decred.org/ Plokiahela Explorer: https://dcrdata.decred.org/ Ostke DCR kohe!

Decred (DCR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decred (DCR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 287.36M $ 287.36M $ 287.36M Koguvaru: $ 16.97M $ 16.97M $ 16.97M Ringlev varu: $ 16.97M $ 16.97M $ 16.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 355.59M $ 355.59M $ 355.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 248.52681 $ 248.52681 $ 248.52681 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 Praegune hind: $ 16.933 $ 16.933 $ 16.933 Lisateave Decred (DCR) hinna kohta

Decred (DCR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decred (DCR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DCR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DCR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DCR tokeni tokenoomikat, avastage DCR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DCR Kas olete huvitatud Decred (DCR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DCR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DCR MEXC-ist osta!

Decred (DCR) hinna ajalugu DCR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DCR hinna ajalugu kohe!

DCR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DCR võiks suunduda? Meie DCR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DCR tokeni hinna ennustust kohe!

