1 DCK/USD reaalajas hind:

$0,005902
-2,31%1D
USD
DexCheck (DCK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:35:20 (UTC+8)

DexCheck (DCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,005851
24 h madal
$ 0,006161
24 h kõrge

$ 0,005851
$ 0,006161
$ 0,1835686222895271
$ 0,005063739506692253
+0,52%

-2,31%

+6,63%

+6,63%

DexCheck (DCK) reaalajas hind on $ 0,005902. Viimase 24 tunni jooksul DCK kaubeldud madalaim $ 0,005851 ja kõrgeim $ 0,006161 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,1835686222895271 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,005063739506692253.

Lüliajalise tootluse osas on DCK muutunud +0,52% viimase tunni jooksul, -2,31% 24 tunni vältel +6,63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DexCheck (DCK) – turuteave

No.1530

$ 4,00M
$ 152,07K
$ 5,90M
678,22M
1 000 000 000
960 416 884,5791857
67,82%

BSC

DexCheck praegune turukapitalisatsioon on $ 4,00M $ 152,07K 24 tunnise kauplemismahuga. DCK ringlev varu on 678,22M, mille koguvaru on 960416884.5791857. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5,90M.

DexCheck (DCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DexCheck tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,00013956-2,31%
30 päeva$ -0,000245-3,99%
60 päeva$ -0,00111-15,84%
90 päeva$ -0,005048-46,11%
DexCheck Hinnamuutus täna

Täna registreeris DCK muutuse $ -0,00013956 (-2,31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DexCheck 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0,000245 (-3,99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DexCheck 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCK $ -0,00111 (-15,84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DexCheck 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,005048 (-46,11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DexCheck (DCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DexCheck hinnaajaloo lehte.

Mis on DexCheck (DCK)

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

DexCheck on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DexCheck investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DexCheck kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DexCheck ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DexCheck hinna ennustus (USD)

Kui palju on DexCheck (DCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DexCheck (DCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DexCheck nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DexCheck hinna ennustust kohe!

DexCheck (DCK) tokenoomika

DexCheck (DCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DexCheck (DCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DexCheck osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DexCheck osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DCK kohalike valuutade suhtes

1 DexCheck(DCK)/VND
155,31113
1 DexCheck(DCK)/AUD
A$0,00903006
1 DexCheck(DCK)/GBP
0,00430846
1 DexCheck(DCK)/EUR
0,0050167
1 DexCheck(DCK)/USD
$0,005902
1 DexCheck(DCK)/MYR
RM0,02484742
1 DexCheck(DCK)/TRY
0,24074258
1 DexCheck(DCK)/JPY
¥0,867594
1 DexCheck(DCK)/ARS
ARS$7,65495302
1 DexCheck(DCK)/RUB
0,4706845
1 DexCheck(DCK)/INR
0,51648402
1 DexCheck(DCK)/IDR
Rp95,19353506
1 DexCheck(DCK)/KRW
8,19716976
1 DexCheck(DCK)/PHP
0,3337581
1 DexCheck(DCK)/EGP
￡E.0,28494856
1 DexCheck(DCK)/BRL
R$0,0318708
1 DexCheck(DCK)/CAD
C$0,00814476
1 DexCheck(DCK)/BDT
0,71673888
1 DexCheck(DCK)/NGN
9,05213348
1 DexCheck(DCK)/UAH
0,24322142
1 DexCheck(DCK)/VES
Bs0,79677
1 DexCheck(DCK)/CLP
$5,689528
1 DexCheck(DCK)/PKR
Rs1,67191856
1 DexCheck(DCK)/KZT
3,19540182
1 DexCheck(DCK)/THB
฿0,1912248
1 DexCheck(DCK)/TWD
NT$0,17723706
1 DexCheck(DCK)/AED
د.إ0,02166034
1 DexCheck(DCK)/CHF
Fr0,0047216
1 DexCheck(DCK)/HKD
HK$0,04615364
1 DexCheck(DCK)/AMD
֏2,25609852
1 DexCheck(DCK)/MAD
.د.م0,05305898
1 DexCheck(DCK)/MXN
$0,11054446
1 DexCheck(DCK)/PLN
0,02148328
1 DexCheck(DCK)/RON
лв0,02549664
1 DexCheck(DCK)/SEK
kr0,05630508
1 DexCheck(DCK)/BGN
лв0,00985634
1 DexCheck(DCK)/HUF
Ft1,99387266
1 DexCheck(DCK)/CZK
0,12358788
1 DexCheck(DCK)/KWD
د.ك0,00180011
1 DexCheck(DCK)/ILS
0,01988974
1 DexCheck(DCK)/NOK
kr0,06002334
1 DexCheck(DCK)/NZD
$0,00991536

DexCheck ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DexCheck võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DexCheck ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexCheck kohta

Kui palju on DexCheck (DCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCK hind USD on 0,005902 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCK/USD hind?
Praegune hind DCK/USD on $ 0,005902. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DexCheck turukapitalisatsioon?
DCK turukapitalisatsioon on $ 4,00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCK ringlev varu?
DCK ringlev varu on 678,22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCK (ATH) hind?
DCK saavutab ATH hinna summas 0,1835686222895271 USD.
Mis oli kõigi aegade DCK madalaim (ATL) hind?
DCK nägi ATL hinda summas 0,005063739506692253 USD.
Milline on DCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCK kauplemismaht on $ 152,07K USD.
Kas DCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCK hinna ennustust.
DexCheck (DCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DCK/USD kalkulaator

Summa

DCK
DCK
USD
USD

1 DCK = 0,005902 USD

Kauplemine: DCK

DCKUSDT
$0,005902
-2,31%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu