DexCheck (DCK) reaalajas hind on $ 0,005902. Viimase 24 tunni jooksul DCK kaubeldud madalaim $ 0,005851 ja kõrgeim $ 0,006161 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,1835686222895271 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,005063739506692253.
Lüliajalise tootluse osas on DCK muutunud +0,52% viimase tunni jooksul, -2,31% 24 tunni vältel +6,63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DexCheck (DCK) – turuteave
No.1530
$ 4,00M
$ 4,00M$ 4,00M
$ 152,07K
$ 152,07K$ 152,07K
$ 5,90M
$ 5,90M$ 5,90M
678,22M
678,22M 678,22M
1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000
960 416 884,5791857
960 416 884,5791857 960 416 884,5791857
67,82%
BSC
DexCheck praegune turukapitalisatsioon on $ 4,00M$ 152,07K 24 tunnise kauplemismahuga. DCK ringlev varu on 678,22M, mille koguvaru on 960416884.5791857. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5,90M.
DexCheck (DCK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DexCheck tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0,00013956
-2,31%
30 päeva
$ -0,000245
-3,99%
60 päeva
$ -0,00111
-15,84%
90 päeva
$ -0,005048
-46,11%
DexCheck Hinnamuutus täna
Täna registreeris DCK muutuse $ -0,00013956 (-2,31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DexCheck 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0,000245 (-3,99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DexCheck 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCK $ -0,00111 (-15,84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DexCheck 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,005048 (-46,11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DexCheck (DCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.
DexCheck on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DexCheck investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DexCheck kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DexCheck ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DexCheck hinna ennustus (USD)
Kui palju on DexCheck (DCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DexCheck (DCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DexCheck nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DexCheck (DCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DexCheck (DCK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DexCheck osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DexCheck osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.