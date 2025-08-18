Mis on DexCheck (DCK)

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

DexCheck on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DexCheck investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida DCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse DexCheck kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DexCheck ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DexCheck hinna ennustus (USD)

Kui palju on DexCheck (DCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DexCheck (DCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DexCheck nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DexCheck hinna ennustust kohe!

DexCheck (DCK) tokenoomika

DexCheck (DCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DexCheck (DCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DexCheck osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DexCheck osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DCK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DexCheck ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DexCheck võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexCheck kohta Kui palju on DexCheck (DCK) tänapäeval väärt? Reaalajas DCK hind USD on 0,005902 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DCK/USD hind? $ 0,005902 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DCK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DexCheck turukapitalisatsioon? DCK turukapitalisatsioon on $ 4,00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DCK ringlev varu? DCK ringlev varu on 678,22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCK (ATH) hind? DCK saavutab ATH hinna summas 0,1835686222895271 USD . Mis oli kõigi aegade DCK madalaim (ATL) hind? DCK nägi ATL hinda summas 0,005063739506692253 USD . Milline on DCK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DCK kauplemismaht on $ 152,07K USD . Kas DCK sel aastal kõrgemale ka suundub? DCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCK hinna ennustust

DexCheck (DCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.