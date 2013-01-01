DecideAI (DCD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DecideAI (DCD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DecideAI (DCD) teave DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Ametlik veebisait: https://decideai.xyz/ Valge raamat: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions Ostke DCD kohe!

DecideAI (DCD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DecideAI (DCD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Koguvaru: $ 981.47M $ 981.47M $ 981.47M Ringlev varu: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 Praegune hind: $ 0.00852 $ 0.00852 $ 0.00852 Lisateave DecideAI (DCD) hinna kohta

DecideAI (DCD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DecideAI (DCD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DCD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DCD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DCD tokeni tokenoomikat, avastage DCD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DCD Kas olete huvitatud DecideAI (DCD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DCD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DCD MEXC-ist osta!

DecideAI (DCD) hinna ajalugu DCD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DCD hinna ajalugu kohe!

DCD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DCD võiks suunduda? Meie DCD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DCD tokeni hinna ennustust kohe!

