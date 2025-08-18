DecideAI (DCD) reaalajas hind on $ 0.0093. Viimase 24 tunni jooksul DCD kaubeldud madalaim $ 0.00894 ja kõrgeim $ 0.0095 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.110786733638958 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004780263065190912.
Lüliajalise tootluse osas on DCD muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel -7.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DecideAI (DCD) – turuteave
DecideAI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.54M$ 94.89K 24 tunnise kauplemismahuga. DCD ringlev varu on 488.68M, mille koguvaru on 981473305.19. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.30M.
DecideAI (DCD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DecideAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001599
-1.69%
30 päeva
$ -0.00244
-20.79%
60 päeva
$ -0.00258
-21.72%
90 päeva
$ -0.00188
-16.82%
DecideAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris DCD muutuse $ -0.0001599 (-1.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DecideAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00244 (-20.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DecideAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCD $ -0.00258 (-21.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DecideAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00188 (-16.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.
DecideAI hinna ennustus (USD)
DecideAI (DCD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
