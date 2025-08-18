Rohkem infot DCD

DecideAI hind(DCD)

1 DCD/USD reaalajas hind:

$0.0093
$0.0093$0.0093
-1.69%1D
USD
DecideAI (DCD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:46:30 (UTC+8)

DecideAI (DCD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00894
$ 0.00894$ 0.00894
24 h madal
$ 0.0095
$ 0.0095$ 0.0095
24 h kõrge

$ 0.00894
$ 0.00894$ 0.00894

$ 0.0095
$ 0.0095$ 0.0095

$ 0.110786733638958
$ 0.110786733638958$ 0.110786733638958

$ 0.004780263065190912
$ 0.004780263065190912$ 0.004780263065190912

+0.32%

-1.69%

-7.00%

-7.00%

DecideAI (DCD) reaalajas hind on $ 0.0093. Viimase 24 tunni jooksul DCD kaubeldud madalaim $ 0.00894 ja kõrgeim $ 0.0095 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.110786733638958 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004780263065190912.

Lüliajalise tootluse osas on DCD muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel -7.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DecideAI (DCD) – turuteave

No.1483

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

$ 94.89K
$ 94.89K$ 94.89K

$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M

488.68M
488.68M 488.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

981,473,305.19
981,473,305.19 981,473,305.19

48.86%

DCD

DecideAI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.54M $ 94.89K 24 tunnise kauplemismahuga. DCD ringlev varu on 488.68M, mille koguvaru on 981473305.19. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.30M.

DecideAI (DCD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DecideAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001599-1.69%
30 päeva$ -0.00244-20.79%
60 päeva$ -0.00258-21.72%
90 päeva$ -0.00188-16.82%
DecideAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris DCD muutuse $ -0.0001599 (-1.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DecideAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00244 (-20.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DecideAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCD $ -0.00258 (-21.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DecideAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00188 (-16.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DecideAI (DCD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DecideAI hinnaajaloo lehte.

Mis on DecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DecideAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DCD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DecideAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DecideAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DecideAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on DecideAI (DCD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DecideAI (DCD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DecideAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DecideAI hinna ennustust kohe!

DecideAI (DCD) tokenoomika

DecideAI (DCD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DecideAI (DCD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DecideAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DecideAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DCD kohalike valuutade suhtes

1 DecideAI(DCD)/VND
244.7295
1 DecideAI(DCD)/AUD
A$0.014229
1 DecideAI(DCD)/GBP
0.006789
1 DecideAI(DCD)/EUR
0.007905
1 DecideAI(DCD)/USD
$0.0093
1 DecideAI(DCD)/MYR
RM0.039153
1 DecideAI(DCD)/TRY
0.379905
1 DecideAI(DCD)/JPY
¥1.3671
1 DecideAI(DCD)/ARS
ARS$12.046569
1 DecideAI(DCD)/RUB
0.740652
1 DecideAI(DCD)/INR
0.813843
1 DecideAI(DCD)/IDR
Rp149.999979
1 DecideAI(DCD)/KRW
12.916584
1 DecideAI(DCD)/PHP
0.525915
1 DecideAI(DCD)/EGP
￡E.0.448353
1 DecideAI(DCD)/BRL
R$0.05022
1 DecideAI(DCD)/CAD
C$0.012834
1 DecideAI(DCD)/BDT
1.129392
1 DecideAI(DCD)/NGN
14.263782
1 DecideAI(DCD)/UAH
0.383253
1 DecideAI(DCD)/VES
Bs1.2555
1 DecideAI(DCD)/CLP
$8.9652
1 DecideAI(DCD)/PKR
Rs2.634504
1 DecideAI(DCD)/KZT
5.035113
1 DecideAI(DCD)/THB
฿0.300669
1 DecideAI(DCD)/TWD
NT$0.279279
1 DecideAI(DCD)/AED
د.إ0.034131
1 DecideAI(DCD)/CHF
Fr0.00744
1 DecideAI(DCD)/HKD
HK$0.072726
1 DecideAI(DCD)/AMD
֏3.555018
1 DecideAI(DCD)/MAD
.د.م0.083607
1 DecideAI(DCD)/MXN
$0.174096
1 DecideAI(DCD)/PLN
0.033759
1 DecideAI(DCD)/RON
лв0.040176
1 DecideAI(DCD)/SEK
kr0.088722
1 DecideAI(DCD)/BGN
лв0.015531
1 DecideAI(DCD)/HUF
Ft3.137634
1 DecideAI(DCD)/CZK
0.194277
1 DecideAI(DCD)/KWD
د.ك0.0028365
1 DecideAI(DCD)/ILS
0.031341
1 DecideAI(DCD)/NOK
kr0.094488
1 DecideAI(DCD)/NZD
$0.015624

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DecideAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DecideAI kohta

Kui palju on DecideAI (DCD) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCD hind USD on 0.0093 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCD/USD hind?
Praegune hind DCD/USD on $ 0.0093. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DecideAI turukapitalisatsioon?
DCD turukapitalisatsioon on $ 4.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCD ringlev varu?
DCD ringlev varu on 488.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCD (ATH) hind?
DCD saavutab ATH hinna summas 0.110786733638958 USD.
Mis oli kõigi aegade DCD madalaim (ATL) hind?
DCD nägi ATL hinda summas 0.004780263065190912 USD.
Milline on DCD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCD kauplemismaht on $ 94.89K USD.
Kas DCD sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCD hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:46:30 (UTC+8)

DecideAI (DCD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

