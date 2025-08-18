DeFi Connect Credit (DCC) reaalajas hind on $ 0.0000726. Viimase 24 tunni jooksul DCC kaubeldud madalaim $ 0.0000702 ja kõrgeim $ 0.0001029 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DCC muutunud -15.49% viimase tunni jooksul, -15.58% 24 tunni vältel +39.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeFi Connect Credit (DCC) – turuteave
$ 971.57
$ 971.57
$ 72.60K
$ 72.60K
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
DeFi Connect Credit praegune turukapitalisatsioon on --$ 971.57 24 tunnise kauplemismahuga. DCC ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DeFi Connect Credit (DCC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeFi Connect Credit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000013399
-15.58%
30 päeva
$ +0.000021
+40.69%
60 päeva
$ +0.0000039
+5.67%
90 päeva
$ -0.0049274
-98.55%
DeFi Connect Credit Hinnamuutus täna
Täna registreeris DCC muutuse $ -0.000013399 (-15.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeFi Connect Credit 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000021 (+40.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeFi Connect Credit 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCC $ +0.0000039 (+5.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeFi Connect Credit 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0049274 (-98.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DeFi Connect Credit (DCC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.
DeFi Connect Credit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFi Connect Credit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DCC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFi Connect Credit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFi Connect Credit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DeFi Connect Credit hinna ennustus (USD)
Kui palju on DeFi Connect Credit (DCC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFi Connect Credit (DCC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFi Connect Credit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DeFi Connect Credit (DCC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DeFi Connect Credit (DCC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DeFi Connect Credit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFi Connect Credit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.