DeFi Connect Credit logo

DeFi Connect Credit hind(DCC)

1 DCC/USD reaalajas hind:

$0.0000726
$0.0000726$0.0000726
-15.58%1D
USD
DeFi Connect Credit (DCC) reaalajas hinnagraafik
DeFi Connect Credit (DCC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000702
$ 0.0000702$ 0.0000702
24 h madal
$ 0.0001029
$ 0.0001029$ 0.0001029
24 h kõrge

$ 0.0000702
$ 0.0000702$ 0.0000702

$ 0.0001029
$ 0.0001029$ 0.0001029

--
----

--
----

-15.49%

-15.58%

+39.88%

+39.88%

DeFi Connect Credit (DCC) reaalajas hind on $ 0.0000726. Viimase 24 tunni jooksul DCC kaubeldud madalaim $ 0.0000702 ja kõrgeim $ 0.0001029 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on DCC muutunud -15.49% viimase tunni jooksul, -15.58% 24 tunni vältel +39.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeFi Connect Credit (DCC) – turuteave

--
----

$ 971.57
$ 971.57$ 971.57

$ 72.60K
$ 72.60K$ 72.60K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

DeFi Connect Credit praegune turukapitalisatsioon on -- $ 971.57 24 tunnise kauplemismahuga. DCC ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

DeFi Connect Credit (DCC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeFi Connect Credit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000013399-15.58%
30 päeva$ +0.000021+40.69%
60 päeva$ +0.0000039+5.67%
90 päeva$ -0.0049274-98.55%
DeFi Connect Credit Hinnamuutus täna

Täna registreeris DCC muutuse $ -0.000013399 (-15.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeFi Connect Credit 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000021 (+40.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeFi Connect Credit 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCC $ +0.0000039 (+5.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeFi Connect Credit 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0049274 (-98.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeFi Connect Credit (DCC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeFi Connect Credit hinnaajaloo lehte.

Mis on DeFi Connect Credit (DCC)

DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.

DeFi Connect Credit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFi Connect Credit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DCC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFi Connect Credit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFi Connect Credit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeFi Connect Credit hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFi Connect Credit (DCC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFi Connect Credit (DCC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFi Connect Credit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeFi Connect Credit hinna ennustust kohe!

DeFi Connect Credit (DCC) tokenoomika

DeFi Connect Credit (DCC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeFi Connect Credit (DCC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeFi Connect Credit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFi Connect Credit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DCC kohalike valuutade suhtes

1 DeFi Connect Credit(DCC)/VND
1.910469
1 DeFi Connect Credit(DCC)/AUD
A$0.000111078
1 DeFi Connect Credit(DCC)/GBP
0.000052998
1 DeFi Connect Credit(DCC)/EUR
0.00006171
1 DeFi Connect Credit(DCC)/USD
$0.0000726
1 DeFi Connect Credit(DCC)/MYR
RM0.000305646
1 DeFi Connect Credit(DCC)/TRY
0.00296571
1 DeFi Connect Credit(DCC)/JPY
¥0.0106722
1 DeFi Connect Credit(DCC)/ARS
ARS$0.094040958
1 DeFi Connect Credit(DCC)/RUB
0.005781864
1 DeFi Connect Credit(DCC)/INR
0.006353226
1 DeFi Connect Credit(DCC)/IDR
Rp1.170967578
1 DeFi Connect Credit(DCC)/KRW
0.100832688
1 DeFi Connect Credit(DCC)/PHP
0.00410553
1 DeFi Connect Credit(DCC)/EGP
￡E.0.003500046
1 DeFi Connect Credit(DCC)/BRL
R$0.00039204
1 DeFi Connect Credit(DCC)/CAD
C$0.000100188
1 DeFi Connect Credit(DCC)/BDT
0.008816544
1 DeFi Connect Credit(DCC)/NGN
0.111349524
1 DeFi Connect Credit(DCC)/UAH
0.002991846
1 DeFi Connect Credit(DCC)/VES
Bs0.009801
1 DeFi Connect Credit(DCC)/CLP
$0.0699864
1 DeFi Connect Credit(DCC)/PKR
Rs0.020566128
1 DeFi Connect Credit(DCC)/KZT
0.039306366
1 DeFi Connect Credit(DCC)/THB
฿0.002347158
1 DeFi Connect Credit(DCC)/TWD
NT$0.002180178
1 DeFi Connect Credit(DCC)/AED
د.إ0.000266442
1 DeFi Connect Credit(DCC)/CHF
Fr0.00005808
1 DeFi Connect Credit(DCC)/HKD
HK$0.000567732
1 DeFi Connect Credit(DCC)/AMD
֏0.027752076
1 DeFi Connect Credit(DCC)/MAD
.د.م0.000652674
1 DeFi Connect Credit(DCC)/MXN
$0.001359072
1 DeFi Connect Credit(DCC)/PLN
0.000263538
1 DeFi Connect Credit(DCC)/RON
лв0.000313632
1 DeFi Connect Credit(DCC)/SEK
kr0.000692604
1 DeFi Connect Credit(DCC)/BGN
лв0.000121242
1 DeFi Connect Credit(DCC)/HUF
Ft0.024493788
1 DeFi Connect Credit(DCC)/CZK
0.001516614
1 DeFi Connect Credit(DCC)/KWD
د.ك0.000022143
1 DeFi Connect Credit(DCC)/ILS
0.000244662
1 DeFi Connect Credit(DCC)/NOK
kr0.000737616
1 DeFi Connect Credit(DCC)/NZD
$0.000121968

DeFi Connect Credit ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeFi Connect Credit võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DeFi Connect Credit ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFi Connect Credit kohta

Kui palju on DeFi Connect Credit (DCC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCC hind USD on 0.0000726 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCC/USD hind?
Praegune hind DCC/USD on $ 0.0000726. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeFi Connect Credit turukapitalisatsioon?
DCC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCC ringlev varu?
DCC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCC (ATH) hind?
DCC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade DCC madalaim (ATL) hind?
DCC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on DCC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCC kauplemismaht on $ 971.57 USD.
Kas DCC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCC hinna ennustust.
DeFi Connect Credit (DCC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DCC/USD kalkulaator

Summa

DCC
DCC
USD
USD

1 DCC = 0.0000726 USD

Kauplemine: DCC

DCCUSDT
$0.0000726
$0.0000726$0.0000726
-15.58%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu