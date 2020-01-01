Decubate (DCB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decubate (DCB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decubate (DCB) teave Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. Ametlik veebisait: https://www.decubate.com Valge raamat: https://docs.decubate.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 Ostke DCB kohe!

Decubate (DCB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decubate (DCB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Koguvaru: $ 949.22M $ 949.22M $ 949.22M Ringlev varu: $ 380.03M $ 380.03M $ 380.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.86M $ 10.86M $ 10.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.011445 $ 0.011445 $ 0.011445 Lisateave Decubate (DCB) hinna kohta

Decubate (DCB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decubate (DCB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DCB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DCB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DCB tokeni tokenoomikat, avastage DCB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DCB Kas olete huvitatud Decubate (DCB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DCB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DCB MEXC-ist osta!

Decubate (DCB) hinna ajalugu DCB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DCB hinna ajalugu kohe!

DCB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DCB võiks suunduda? Meie DCB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DCB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!