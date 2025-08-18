Decubate (DCB) reaalajas hind on $ 0.011853. Viimase 24 tunni jooksul DCB kaubeldud madalaim $ 0.01175 ja kõrgeim $ 0.012448 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1768290257562914 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DCB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Decubate (DCB) – turuteave
$ 4.50M
$ 115.27K
$ 11.25M
380.03M
949,223,596
BSC
Decubate praegune turukapitalisatsioon on $ 4.50M$ 115.27K 24 tunnise kauplemismahuga. DCB ringlev varu on 380.03M, mille koguvaru on 949223596. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Decubate (DCB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Decubate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00101
+9.31%
60 päeva
$ +0.002782
+30.66%
90 päeva
$ +0.000863
+7.85%
Decubate Hinnamuutus täna
Täna registreeris DCB muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Decubate 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00101 (+9.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Decubate 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCB $ +0.002782 (+30.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Decubate 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000863 (+7.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Decubate (DCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.
Decubate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decubate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Decubate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decubate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Decubate hinna ennustus (USD)
Kui palju on Decubate (DCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decubate (DCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decubate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Decubate (DCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Decubate (DCB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Decubate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decubate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.