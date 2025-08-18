Rohkem infot DCB

DCB Hinnainfo

DCB Valge raamat

DCB Ametlik veebisait

DCB Tokenoomika

DCB Hinnaprognoos

DCB Ajalugu

DCB – ostujuhend

DCB-usaldusraha valuutakonverter

DCB Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Decubate logo

Decubate hind(DCB)

1 DCB/USD reaalajas hind:

$0.011853
$0.011853$0.011853
0.00%1D
USD
Decubate (DCB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:03:12 (UTC+8)

Decubate (DCB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01175
$ 0.01175$ 0.01175
24 h madal
$ 0.012448
$ 0.012448$ 0.012448
24 h kõrge

$ 0.01175
$ 0.01175$ 0.01175

$ 0.012448
$ 0.012448$ 0.012448

$ 0.1768290257562914
$ 0.1768290257562914$ 0.1768290257562914

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

-0.53%

-0.53%

Decubate (DCB) reaalajas hind on $ 0.011853. Viimase 24 tunni jooksul DCB kaubeldud madalaim $ 0.01175 ja kõrgeim $ 0.012448 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1768290257562914 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DCB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decubate (DCB) – turuteave

No.1463

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

$ 115.27K
$ 115.27K$ 115.27K

$ 11.25M
$ 11.25M$ 11.25M

380.03M
380.03M 380.03M

949,223,596
949,223,596 949,223,596

BSC

Decubate praegune turukapitalisatsioon on $ 4.50M $ 115.27K 24 tunnise kauplemismahuga. DCB ringlev varu on 380.03M, mille koguvaru on 949223596. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Decubate (DCB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Decubate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00101+9.31%
60 päeva$ +0.002782+30.66%
90 päeva$ +0.000863+7.85%
Decubate Hinnamuutus täna

Täna registreeris DCB muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Decubate 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00101 (+9.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Decubate 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCB $ +0.002782 (+30.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Decubate 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000863 (+7.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Decubate (DCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Decubate hinnaajaloo lehte.

Mis on Decubate (DCB)

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Decubate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decubate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Decubate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decubate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Decubate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decubate (DCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decubate (DCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decubate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Decubate hinna ennustust kohe!

Decubate (DCB) tokenoomika

Decubate (DCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Decubate (DCB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Decubate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decubate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DCB kohalike valuutade suhtes

1 Decubate(DCB)/VND
311.911695
1 Decubate(DCB)/AUD
A$0.01801656
1 Decubate(DCB)/GBP
0.00865269
1 Decubate(DCB)/EUR
0.01007505
1 Decubate(DCB)/USD
$0.011853
1 Decubate(DCB)/MYR
RM0.04990113
1 Decubate(DCB)/TRY
0.48348387
1 Decubate(DCB)/JPY
¥1.742391
1 Decubate(DCB)/ARS
ARS$15.37345953
1 Decubate(DCB)/RUB
0.94480263
1 Decubate(DCB)/INR
1.03725603
1 Decubate(DCB)/IDR
Rp191.17739259
1 Decubate(DCB)/KRW
16.46239464
1 Decubate(DCB)/PHP
0.67028715
1 Decubate(DCB)/EGP
￡E.0.57202578
1 Decubate(DCB)/BRL
R$0.0640062
1 Decubate(DCB)/CAD
C$0.01635714
1 Decubate(DCB)/BDT
1.43942832
1 Decubate(DCB)/NGN
18.17942022
1 Decubate(DCB)/UAH
0.48846213
1 Decubate(DCB)/VES
Bs1.600155
1 Decubate(DCB)/CLP
$11.426292
1 Decubate(DCB)/PKR
Rs3.35771784
1 Decubate(DCB)/KZT
6.41733273
1 Decubate(DCB)/THB
฿0.3828519
1 Decubate(DCB)/TWD
NT$0.35594559
1 Decubate(DCB)/AED
د.إ0.04350051
1 Decubate(DCB)/CHF
Fr0.0094824
1 Decubate(DCB)/HKD
HK$0.09269046
1 Decubate(DCB)/AMD
֏4.53092778
1 Decubate(DCB)/MAD
.د.م0.10655847
1 Decubate(DCB)/MXN
$0.22366611
1 Decubate(DCB)/PLN
0.04314492
1 Decubate(DCB)/RON
лв0.05120496
1 Decubate(DCB)/SEK
kr0.11319615
1 Decubate(DCB)/BGN
лв0.01979451
1 Decubate(DCB)/HUF
Ft4.0015728
1 Decubate(DCB)/CZK
0.2477277
1 Decubate(DCB)/KWD
د.ك0.003615165
1 Decubate(DCB)/ILS
0.03994461
1 Decubate(DCB)/NOK
kr0.12078207
1 Decubate(DCB)/NZD
$0.01991304

Decubate ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Decubate võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Decubate ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decubate kohta

Kui palju on Decubate (DCB) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCB hind USD on 0.011853 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCB/USD hind?
Praegune hind DCB/USD on $ 0.011853. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decubate turukapitalisatsioon?
DCB turukapitalisatsioon on $ 4.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCB ringlev varu?
DCB ringlev varu on 380.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCB (ATH) hind?
DCB saavutab ATH hinna summas 0.1768290257562914 USD.
Mis oli kõigi aegade DCB madalaim (ATL) hind?
DCB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DCB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCB kauplemismaht on $ 115.27K USD.
Kas DCB sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:03:12 (UTC+8)

Decubate (DCB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DCB/USD kalkulaator

Summa

DCB
DCB
USD
USD

1 DCB = 0.011853 USD

Kauplemine: DCB

DCBUSDT
$0.011853
$0.011853$0.011853
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu