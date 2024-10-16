deBridge (DBR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi deBridge (DBR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

deBridge (DBR) teave deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. Ametlik veebisait: https://debridge.finance/ Valge raamat: https://docs.debridge.finance/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 Ostke DBR kohe!

deBridge (DBR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage deBridge (DBR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.81M $ 44.81M $ 44.81M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 232.80M $ 232.80M $ 232.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 Praegune hind: $ 0.02328 $ 0.02328 $ 0.02328 Lisateave deBridge (DBR) hinna kohta

deBridge (DBR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud deBridge (DBR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DBR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DBR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DBR tokeni tokenoomikat, avastage DBR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DBR Kas olete huvitatud deBridge (DBR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DBR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DBR MEXC-ist osta!

deBridge (DBR) hinna ajalugu DBR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DBR hinna ajalugu kohe!

DBR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DBR võiks suunduda? Meie DBR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DBR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!