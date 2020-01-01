DeepBrain Chain (DBC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeepBrain Chain (DBC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeepBrain Chain (DBC) teave DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. Ametlik veebisait: https://www.deepbrainchain.org/ Valge raamat: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Plokiahela Explorer: https://dbc.subscan.io/

DeepBrain Chain (DBC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeepBrain Chain (DBC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 Praegune hind: $ 0.0004752 $ 0.0004752 $ 0.0004752 Lisateave DeepBrain Chain (DBC) hinna kohta

DeepBrain Chain (DBC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeepBrain Chain (DBC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DBC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DBC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DBC tokeni tokenoomikat, avastage DBC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DBC Kas olete huvitatud DeepBrain Chain (DBC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DBC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

DeepBrain Chain (DBC) hinna ajalugu DBC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DBC hinna ajalugu kohe!

DBC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DBC võiks suunduda? Meie DBC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DBC tokeni hinna ennustust kohe!

