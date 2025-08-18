DeepBrain Chain (DBC) reaalajas hind on $ 0.0005432. Viimase 24 tunni jooksul DBC kaubeldud madalaim $ 0.0005271 ja kõrgeim $ 0.0005602 näitab aktiivset turu volatiivsust. DBCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6586530208587646 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000353639298356.
Lüliajalise tootluse osas on DBC muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel -7.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeepBrain Chain (DBC) – turuteave
No.1689
$ 2.95M
$ 19.27K
$ 5.43M
5.43B
10,000,000,000
10,000,000,000
54.28%
ETH
DeepBrain Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 2.95M$ 19.27K 24 tunnise kauplemismahuga. DBC ringlev varu on 5.43B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.43M.
DeepBrain Chain (DBC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeepBrain Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000005262
-0.96%
30 päeva
$ +0.0000258
+4.98%
60 päeva
$ +0.0000132
+2.49%
90 päeva
$ -0.0001168
-17.70%
DeepBrain Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris DBC muutuse $ -0.000005262 (-0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeepBrain Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000258 (+4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeepBrain Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DBC $ +0.0000132 (+2.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeepBrain Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001168 (-17.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DeepBrain Chain (DBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.
DeepBrain Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on DeepBrain Chain (DBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeepBrain Chain (DBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeepBrain Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DeepBrain Chain (DBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
