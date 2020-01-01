dAppstore (DAPPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dAppstore (DAPPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dAppstore (DAPPX) teave DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market. Ametlik veebisait: https://dappstore.me Valge raamat: https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c Ostke DAPPX kohe!

dAppstore (DAPPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dAppstore (DAPPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.13K $ 32.13K $ 32.13K Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.70K $ 41.70K $ 41.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.030222 $ 0.030222 $ 0.030222 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000020003446358028 $ 0.000020003446358028 $ 0.000020003446358028 Praegune hind: $ 0.0000278 $ 0.0000278 $ 0.0000278 Lisateave dAppstore (DAPPX) hinna kohta

dAppstore (DAPPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dAppstore (DAPPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAPPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAPPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAPPX tokeni tokenoomikat, avastage DAPPX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DAPPX Kas olete huvitatud dAppstore (DAPPX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DAPPX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DAPPX MEXC-ist osta!

dAppstore (DAPPX) hinna ajalugu DAPPX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DAPPX hinna ajalugu kohe!

DAPPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAPPX võiks suunduda? Meie DAPPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAPPX tokeni hinna ennustust kohe!

