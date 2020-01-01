dAppstore (DAPPX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi dAppstore (DAPPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

dAppstore (DAPPX) teave

DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

Ametlik veebisait:
https://dappstore.me
Valge raamat:
https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c

dAppstore (DAPPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage dAppstore (DAPPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 32.13K
Koguvaru:
$ 1.50B
Ringlev varu:
$ 1.16B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 41.70K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.030222
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000020003446358028
Praegune hind:
$ 0.0000278
$ 0.0000278

dAppstore (DAPPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

dAppstore (DAPPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DAPPX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DAPPX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DAPPX tokeni tokenoomikat, avastage DAPPX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DAPPX

Kas olete huvitatud dAppstore (DAPPX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DAPPX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

dAppstore (DAPPX) hinna ajalugu

DAPPX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

DAPPX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DAPPX võiks suunduda? Meie DAPPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.