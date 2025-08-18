Mis on dAppstore (DAPPX)

DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

dAppstore on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie dAppstore investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida DAPPX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse dAppstore kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie dAppstore ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

dAppstore hinna ennustus (USD)

Kui palju on dAppstore (DAPPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dAppstore (DAPPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dAppstore nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dAppstore hinna ennustust kohe!

dAppstore (DAPPX) tokenoomika

dAppstore (DAPPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAPPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

dAppstore (DAPPX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas dAppstore osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust dAppstore osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DAPPX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

dAppstore ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest dAppstore võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dAppstore kohta Kui palju on dAppstore (DAPPX) tänapäeval väärt? Reaalajas DAPPX hind USD on 0.0000304 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAPPX/USD hind? $ 0.0000304 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAPPX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on dAppstore turukapitalisatsioon? DAPPX turukapitalisatsioon on $ 24.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAPPX ringlev varu? DAPPX ringlev varu on 799.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAPPX (ATH) hind? DAPPX saavutab ATH hinna summas 1.48878867 USD . Mis oli kõigi aegade DAPPX madalaim (ATL) hind? DAPPX nägi ATL hinda summas 0.000020003446358028 USD . Milline on DAPPX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAPPX kauplemismaht on $ 360.50 USD . Kas DAPPX sel aastal kõrgemale ka suundub? DAPPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAPPX hinna ennustust

dAppstore (DAPPX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.