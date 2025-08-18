dAppstore (DAPPX) reaalajas hind on $ 0.0000304. Viimase 24 tunni jooksul DAPPX kaubeldud madalaim $ 0.0000239 ja kõrgeim $ 0.0000377 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAPPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.48878867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000020003446358028.
Lüliajalise tootluse osas on DAPPX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -46.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
dAppstore (DAPPX) – turuteave
dAppstore praegune turukapitalisatsioon on $ 24.31K$ 360.50 24 tunnise kauplemismahuga. DAPPX ringlev varu on 799.51M, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
dAppstore (DAPPX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse dAppstore tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0007725
-96.22%
60 päeva
$ -0.0008287
-96.47%
90 päeva
$ -0.0008722
-96.64%
dAppstore Hinnamuutus täna
Täna registreeris DAPPX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
dAppstore 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007725 (-96.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
dAppstore 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DAPPX $ -0.0008287 (-96.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
dAppstore 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008722 (-96.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada dAppstore (DAPPX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.
dAppstore on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie dAppstore investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DAPPX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse dAppstore kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie dAppstore ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
dAppstore hinna ennustus (USD)
Kui palju on dAppstore (DAPPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dAppstore (DAPPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dAppstore nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
dAppstore (DAPPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAPPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
dAppstore (DAPPX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas dAppstore osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust dAppstore osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.