DAR Open Network (D) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DAR Open Network (D) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DAR Open Network (D) teave Ametlik veebisait: https://www.dalarnia.com/ Valge raamat: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8 Ostke D kohe!

DAR Open Network (D) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DAR Open Network (D) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: $ 647.87M $ 647.87M $ 647.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.06M $ 26.06M $ 26.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.196 $ 0.196 $ 0.196 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 Praegune hind: $ 0.03257 $ 0.03257 $ 0.03257 Lisateave DAR Open Network (D) hinna kohta

DAR Open Network (D) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DAR Open Network (D) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate D tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: D tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate D tokeni tokenoomikat, avastage D tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust D Kas olete huvitatud DAR Open Network (D) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid D ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas D MEXC-ist osta!

DAR Open Network (D) hinna ajalugu D hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage D hinna ajalugu kohe!

D – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu D võiks suunduda? Meie D hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake D tokeni hinna ennustust kohe!

