DAR Open Network (D) reaalajas hind on $ 0.0355. Viimase 24 tunni jooksul D kaubeldud madalaim $ 0.03524 ja kõrgeim $ 0.03663 näitab aktiivset turu volatiivsust. Dkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.906281429450312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02627674600840523.
Lüliajalise tootluse osas on D muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -2.25% 24 tunni vältel -4.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DAR Open Network (D) – turuteave
$ 23.00M
$ 88.86K
$ 28.40M
647.87M
800,000,000
800,000,000
80.98%
ETH
DAR Open Network praegune turukapitalisatsioon on $ 23.00M$ 88.86K 24 tunnise kauplemismahuga. D ringlev varu on 647.87M, mille koguvaru on 800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.40M.
DAR Open Network (D) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DAR Open Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0008171
-2.25%
30 päeva
$ -0.00177
-4.75%
60 päeva
$ +0.00513
+16.89%
90 päeva
$ -0.00662
-15.72%
DAR Open Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris D muutuse $ -0.0008171 (-2.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DAR Open Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00177 (-4.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DAR Open Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus D $ +0.00513 (+16.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DAR Open Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00662 (-15.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DAR Open Network (D) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DAR Open Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DAR Open Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida D panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DAR Open Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DAR Open Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DAR Open Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on DAR Open Network (D) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAR Open Network (D) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAR Open Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DAR Open Network (D) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet D tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DAR Open Network (D) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DAR Open Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DAR Open Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
