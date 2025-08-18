Rohkem infot CYBRO

CYBRO logo

CYBRO hind(CYBRO)

1 CYBRO/USD reaalajas hind:

$0.00505
$0.00505$0.00505
0.00%1D
USD
CYBRO (CYBRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:50 (UTC+8)

CYBRO (CYBRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
24 h madal
$ 0.00515
$ 0.00515$ 0.00515
24 h kõrge

$ 0.005
$ 0.005$ 0.005

$ 0.00515
$ 0.00515$ 0.00515

$ 0.15788227774713462
$ 0.15788227774713462$ 0.15788227774713462

$ 0.003632333457577384
$ 0.003632333457577384$ 0.003632333457577384

0.00%

0.00%

-9.83%

-9.83%

CYBRO (CYBRO) reaalajas hind on $ 0.00505. Viimase 24 tunni jooksul CYBRO kaubeldud madalaim $ 0.005 ja kõrgeim $ 0.00515 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYBROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15788227774713462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003632333457577384.

Lüliajalise tootluse osas on CYBRO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CYBRO (CYBRO) – turuteave

No.2268

$ 668.61K
$ 668.61K$ 668.61K

$ 2.76K
$ 2.76K$ 2.76K

$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M

132.40M
132.40M 132.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

499,999,745
499,999,745 499,999,745

13.23%

BLAST

CYBRO praegune turukapitalisatsioon on $ 668.61K $ 2.76K 24 tunnise kauplemismahuga. CYBRO ringlev varu on 132.40M, mille koguvaru on 499999745. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.05M.

CYBRO (CYBRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CYBRO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00326-39.23%
60 päeva$ -0.00247-32.85%
90 päeva$ -0.00768-60.33%
CYBRO Hinnamuutus täna

Täna registreeris CYBRO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CYBRO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00326 (-39.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CYBRO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CYBRO $ -0.00247 (-32.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CYBRO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00768 (-60.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CYBRO (CYBRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CYBRO hinnaajaloo lehte.

Mis on CYBRO (CYBRO)

CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.

CYBRO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CYBRO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CYBRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CYBRO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CYBRO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CYBRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on CYBRO (CYBRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CYBRO (CYBRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CYBRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CYBRO hinna ennustust kohe!

CYBRO (CYBRO) tokenoomika

CYBRO (CYBRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYBRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CYBRO (CYBRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CYBRO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CYBRO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CYBRO kohalike valuutade suhtes

CYBRO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CYBRO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CYBRO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CYBRO kohta

Kui palju on CYBRO (CYBRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYBRO hind USD on 0.00505 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYBRO/USD hind?
Praegune hind CYBRO/USD on $ 0.00505. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CYBRO turukapitalisatsioon?
CYBRO turukapitalisatsioon on $ 668.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYBRO ringlev varu?
CYBRO ringlev varu on 132.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYBRO (ATH) hind?
CYBRO saavutab ATH hinna summas 0.15788227774713462 USD.
Mis oli kõigi aegade CYBRO madalaim (ATL) hind?
CYBRO nägi ATL hinda summas 0.003632333457577384 USD.
Milline on CYBRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYBRO kauplemismaht on $ 2.76K USD.
Kas CYBRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYBRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYBRO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:50 (UTC+8)

CYBRO (CYBRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

