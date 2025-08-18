CYBRO (CYBRO) reaalajas hind on $ 0.00505. Viimase 24 tunni jooksul CYBRO kaubeldud madalaim $ 0.005 ja kõrgeim $ 0.00515 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYBROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15788227774713462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003632333457577384.
Lüliajalise tootluse osas on CYBRO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CYBRO (CYBRO) – turuteave
No.2268
$ 668.61K
$ 668.61K
$ 2.76K
$ 2.76K
$ 5.05M
$ 5.05M
132.40M
132.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
499,999,745
499,999,745
13.23%
BLAST
CYBRO praegune turukapitalisatsioon on $ 668.61K$ 2.76K 24 tunnise kauplemismahuga. CYBRO ringlev varu on 132.40M, mille koguvaru on 499999745. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.05M.
CYBRO (CYBRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CYBRO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00326
-39.23%
60 päeva
$ -0.00247
-32.85%
90 päeva
$ -0.00768
-60.33%
CYBRO Hinnamuutus täna
Täna registreeris CYBRO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CYBRO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00326 (-39.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CYBRO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CYBRO $ -0.00247 (-32.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CYBRO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00768 (-60.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CYBRO (CYBRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.
CYBRO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CYBRO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CYBRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CYBRO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CYBRO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CYBRO hinna ennustus (USD)
Kui palju on CYBRO (CYBRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CYBRO (CYBRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CYBRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CYBRO (CYBRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYBRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CYBRO (CYBRO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CYBRO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CYBRO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
