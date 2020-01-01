Covalent X Token (CXT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Covalent X Token (CXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Covalent X Token (CXT) teave Ametlik veebisait: https://www.covalenthq.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d Ostke CXT kohe!

Covalent X Token (CXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Covalent X Token (CXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.72M $ 24.72M $ 24.72M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 978.89M $ 978.89M $ 978.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.25M $ 25.25M $ 25.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.186 $ 0.186 $ 0.186 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 Praegune hind: $ 0.02525 $ 0.02525 $ 0.02525 Lisateave Covalent X Token (CXT) hinna kohta

Covalent X Token (CXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Covalent X Token (CXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CXT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CXT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CXT tokeni tokenoomikat, avastage CXT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CXT Kas olete huvitatud Covalent X Token (CXT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CXT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CXT MEXC-ist osta!

Covalent X Token (CXT) hinna ajalugu CXT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CXT hinna ajalugu kohe!

CXT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CXT võiks suunduda? Meie CXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CXT tokeni hinna ennustust kohe!

