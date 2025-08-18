Rohkem infot CXT

Covalent X Token (CXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:43 (UTC+8)

Covalent X Token (CXT) hinna teave (USD)

Covalent X Token (CXT) reaalajas hind on $ 0.02708. Viimase 24 tunni jooksul CXT kaubeldud madalaim $ 0.02673 ja kõrgeim $ 0.02754 näitab aktiivset turu volatiivsust. CXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16919624187417914 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022540025208507328.

Lüliajalise tootluse osas on CXT muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -8.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Covalent X Token (CXT) – turuteave

No.800

$ 26.51M
$ 26.51M$ 26.51M

$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K

$ 27.08M
$ 27.08M$ 27.08M

978.89M
978.89M 978.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.88%

ETH

Covalent X Token praegune turukapitalisatsioon on $ 26.51M $ 53.87K 24 tunnise kauplemismahuga. CXT ringlev varu on 978.89M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.08M.

Covalent X Token (CXT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Covalent X Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003372-1.23%
30 päeva$ -0.00294-9.80%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ -0.0017-5.91%
Covalent X Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris CXT muutuse $ -0.0003372 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Covalent X Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00294 (-9.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Covalent X Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CXT $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Covalent X Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0017 (-5.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Covalent X Token (CXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Covalent X Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Covalent X Token (CXT)

Covalent X Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Covalent X Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Covalent X Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Covalent X Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Covalent X Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Covalent X Token (CXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Covalent X Token (CXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Covalent X Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Covalent X Token hinna ennustust kohe!

Covalent X Token (CXT) tokenoomika

Covalent X Token (CXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Covalent X Token (CXT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Covalent X Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Covalent X Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Covalent X Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Covalent X Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Covalent X Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Covalent X Token kohta

Kui palju on Covalent X Token (CXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CXT hind USD on 0.02708 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CXT/USD hind?
Praegune hind CXT/USD on $ 0.02708. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Covalent X Token turukapitalisatsioon?
CXT turukapitalisatsioon on $ 26.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CXT ringlev varu?
CXT ringlev varu on 978.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CXT (ATH) hind?
CXT saavutab ATH hinna summas 0.16919624187417914 USD.
Mis oli kõigi aegade CXT madalaim (ATL) hind?
CXT nägi ATL hinda summas 0.022540025208507328 USD.
Milline on CXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CXT kauplemismaht on $ 53.87K USD.
Kas CXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CXT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:43 (UTC+8)

