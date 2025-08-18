Coinweb (CWEB) reaalajas hind on $ 0.003486. Viimase 24 tunni jooksul CWEB kaubeldud madalaim $ 0.00337 ja kõrgeim $ 0.003563 näitab aktiivset turu volatiivsust. CWEBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2291046336121001 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002574335781723444.
Lüliajalise tootluse osas on CWEB muutunud -1.39% viimase tunni jooksul, +1.60% 24 tunni vältel -4.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Coinweb (CWEB) – turuteave
Coinweb praegune turukapitalisatsioon on $ 8.34M$ 68.22K 24 tunnise kauplemismahuga. CWEB ringlev varu on 2.39B, mille koguvaru on 7603682218.36141. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Coinweb (CWEB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Coinweb tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00005485
+1.60%
30 päeva
$ +0.000013
+0.37%
60 päeva
$ +0.00038
+12.23%
90 päeva
$ +0.000449
+14.78%
Coinweb Hinnamuutus täna
Täna registreeris CWEB muutuse $ +0.00005485 (+1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Coinweb 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000013 (+0.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Coinweb 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CWEB $ +0.00038 (+12.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Coinweb 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000449 (+14.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Coinweb (CWEB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.
Coinweb (CWEB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CWEB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
