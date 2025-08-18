Rohkem infot CWEB

CWEB Hinnainfo

CWEB Valge raamat

CWEB Ametlik veebisait

CWEB Tokenoomika

CWEB Hinnaprognoos

CWEB Ajalugu

CWEB – ostujuhend

CWEB-usaldusraha valuutakonverter

CWEB Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Coinweb logo

Coinweb hind(CWEB)

1 CWEB/USD reaalajas hind:

$0.003483
$0.003483$0.003483
+1.60%1D
USD
Coinweb (CWEB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:35 (UTC+8)

Coinweb (CWEB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00337
$ 0.00337$ 0.00337
24 h madal
$ 0.003563
$ 0.003563$ 0.003563
24 h kõrge

$ 0.00337
$ 0.00337$ 0.00337

$ 0.003563
$ 0.003563$ 0.003563

$ 0.2291046336121001
$ 0.2291046336121001$ 0.2291046336121001

$ 0.002574335781723444
$ 0.002574335781723444$ 0.002574335781723444

-1.39%

+1.60%

-4.16%

-4.16%

Coinweb (CWEB) reaalajas hind on $ 0.003486. Viimase 24 tunni jooksul CWEB kaubeldud madalaim $ 0.00337 ja kõrgeim $ 0.003563 näitab aktiivset turu volatiivsust. CWEBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2291046336121001 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002574335781723444.

Lüliajalise tootluse osas on CWEB muutunud -1.39% viimase tunni jooksul, +1.60% 24 tunni vältel -4.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coinweb (CWEB) – turuteave

No.1239

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

$ 68.22K
$ 68.22K$ 68.22K

$ 26.51M
$ 26.51M$ 26.51M

2.39B
2.39B 2.39B

7,603,682,218.36141
7,603,682,218.36141 7,603,682,218.36141

ETH

Coinweb praegune turukapitalisatsioon on $ 8.34M $ 68.22K 24 tunnise kauplemismahuga. CWEB ringlev varu on 2.39B, mille koguvaru on 7603682218.36141. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Coinweb (CWEB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Coinweb tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00005485+1.60%
30 päeva$ +0.000013+0.37%
60 päeva$ +0.00038+12.23%
90 päeva$ +0.000449+14.78%
Coinweb Hinnamuutus täna

Täna registreeris CWEB muutuse $ +0.00005485 (+1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Coinweb 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000013 (+0.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Coinweb 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CWEB $ +0.00038 (+12.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Coinweb 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000449 (+14.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Coinweb (CWEB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Coinweb hinnaajaloo lehte.

Mis on Coinweb (CWEB)

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Coinweb on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Coinweb investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CWEB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Coinweb kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Coinweb ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Coinweb hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coinweb (CWEB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coinweb (CWEB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coinweb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coinweb hinna ennustust kohe!

Coinweb (CWEB) tokenoomika

Coinweb (CWEB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CWEB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Coinweb (CWEB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Coinweb osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coinweb osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CWEB kohalike valuutade suhtes

1 Coinweb(CWEB)/VND
91.73409
1 Coinweb(CWEB)/AUD
A$0.00533358
1 Coinweb(CWEB)/GBP
0.00254478
1 Coinweb(CWEB)/EUR
0.0029631
1 Coinweb(CWEB)/USD
$0.003486
1 Coinweb(CWEB)/MYR
RM0.01467606
1 Coinweb(CWEB)/TRY
0.14219394
1 Coinweb(CWEB)/JPY
¥0.512442
1 Coinweb(CWEB)/ARS
ARS$4.52137686
1 Coinweb(CWEB)/RUB
0.2780085
1 Coinweb(CWEB)/INR
0.30505986
1 Coinweb(CWEB)/IDR
Rp56.22579858
1 Coinweb(CWEB)/KRW
4.84163568
1 Coinweb(CWEB)/PHP
0.1971333
1 Coinweb(CWEB)/EGP
￡E.0.16830408
1 Coinweb(CWEB)/BRL
R$0.0188244
1 Coinweb(CWEB)/CAD
C$0.00481068
1 Coinweb(CWEB)/BDT
0.42333984
1 Coinweb(CWEB)/NGN
5.34661764
1 Coinweb(CWEB)/UAH
0.14365806
1 Coinweb(CWEB)/VES
Bs0.47061
1 Coinweb(CWEB)/CLP
$3.360504
1 Coinweb(CWEB)/PKR
Rs0.98751408
1 Coinweb(CWEB)/KZT
1.88735526
1 Coinweb(CWEB)/THB
฿0.1129464
1 Coinweb(CWEB)/TWD
NT$0.10468458
1 Coinweb(CWEB)/AED
د.إ0.01279362
1 Coinweb(CWEB)/CHF
Fr0.0027888
1 Coinweb(CWEB)/HKD
HK$0.02726052
1 Coinweb(CWEB)/AMD
֏1.33255836
1 Coinweb(CWEB)/MAD
.د.م0.03133914
1 Coinweb(CWEB)/MXN
$0.06529278
1 Coinweb(CWEB)/PLN
0.01268904
1 Coinweb(CWEB)/RON
лв0.01505952
1 Coinweb(CWEB)/SEK
kr0.03325644
1 Coinweb(CWEB)/BGN
лв0.00582162
1 Coinweb(CWEB)/HUF
Ft1.17767538
1 Coinweb(CWEB)/CZK
0.07299684
1 Coinweb(CWEB)/KWD
د.ك0.00106323
1 Coinweb(CWEB)/ILS
0.01174782
1 Coinweb(CWEB)/NOK
kr0.03545262
1 Coinweb(CWEB)/NZD
$0.00585648

Coinweb ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Coinweb võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Coinweb ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinweb kohta

Kui palju on Coinweb (CWEB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CWEB hind USD on 0.003486 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CWEB/USD hind?
Praegune hind CWEB/USD on $ 0.003486. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coinweb turukapitalisatsioon?
CWEB turukapitalisatsioon on $ 8.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CWEB ringlev varu?
CWEB ringlev varu on 2.39B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CWEB (ATH) hind?
CWEB saavutab ATH hinna summas 0.2291046336121001 USD.
Mis oli kõigi aegade CWEB madalaim (ATL) hind?
CWEB nägi ATL hinda summas 0.002574335781723444 USD.
Milline on CWEB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CWEB kauplemismaht on $ 68.22K USD.
Kas CWEB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CWEB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CWEB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:35 (UTC+8)

Coinweb (CWEB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CWEB/USD kalkulaator

Summa

CWEB
CWEB
USD
USD

1 CWEB = 0.003486 USD

Kauplemine: CWEB

CWEBUSDT
$0.003483
$0.003483$0.003483
+1.63%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu