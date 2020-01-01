Chris World Asset (CWA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chris World Asset (CWA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chris World Asset (CWA) teave The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services. Ametlik veebisait: https://chrisworldasset.com/ Plokiahela Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd Ostke CWA kohe!

Chris World Asset (CWA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chris World Asset (CWA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 Praegune hind: $ 0.00766 $ 0.00766 $ 0.00766 Lisateave Chris World Asset (CWA) hinna kohta

Chris World Asset (CWA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chris World Asset (CWA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CWA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CWA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CWA tokeni tokenoomikat, avastage CWA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CWA Kas olete huvitatud Chris World Asset (CWA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CWA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CWA MEXC-ist osta!

Chris World Asset (CWA) hinna ajalugu CWA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CWA hinna ajalugu kohe!

CWA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CWA võiks suunduda? Meie CWA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CWA tokeni hinna ennustust kohe!

