Chris World Asset (CWA) reaalajas hind on $ 0.006383. Viimase 24 tunni jooksul CWA kaubeldud madalaim $ 0.00613 ja kõrgeim $ 0.00919 näitab aktiivset turu volatiivsust. CWAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06772037122264928 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002007648644318652.
Lüliajalise tootluse osas on CWA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel -34.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chris World Asset (CWA) – turuteave
No.7959
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.42K
$ 4.42K$ 4.42K
$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M
0.00
0.00 0.00
600,000,000
600,000,000 600,000,000
600,000,000
600,000,000 600,000,000
0.00%
OP
Chris World Asset praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 4.42K 24 tunnise kauplemismahuga. CWA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.83M.
Chris World Asset (CWA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chris World Asset tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00031691
-4.73%
30 päeva
$ -0.000876
-12.07%
60 päeva
$ +0.000566
+9.73%
90 päeva
$ -0.000327
-4.88%
Chris World Asset Hinnamuutus täna
Täna registreeris CWA muutuse $ -0.00031691 (-4.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chris World Asset 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000876 (-12.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chris World Asset 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CWA $ +0.000566 (+9.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chris World Asset 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000327 (-4.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chris World Asset (CWA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.
Chris World Asset on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chris World Asset investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CWA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Chris World Asset kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chris World Asset ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Chris World Asset hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chris World Asset (CWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chris World Asset (CWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chris World Asset nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chris World Asset (CWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Chris World Asset (CWA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Chris World Asset osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chris World Asset osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.