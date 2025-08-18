Rohkem infot CWA

Chris World Asset logo

Chris World Asset hind(CWA)

1 CWA/USD reaalajas hind:

$0.006383
-4.73%1D
USD
Chris World Asset (CWA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:34:28 (UTC+8)

Chris World Asset (CWA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00613
24 h madal
$ 0.00919
24 h kõrge

$ 0.00613
$ 0.00919
$ 0.06772037122264928
$ 0.002007648644318652
0.00%

-4.73%

-34.56%

-34.56%

Chris World Asset (CWA) reaalajas hind on $ 0.006383. Viimase 24 tunni jooksul CWA kaubeldud madalaim $ 0.00613 ja kõrgeim $ 0.00919 näitab aktiivset turu volatiivsust. CWAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06772037122264928 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002007648644318652.

Lüliajalise tootluse osas on CWA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel -34.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chris World Asset (CWA) – turuteave

No.7959

$ 0.00
$ 4.42K
$ 3.83M
0.00
600,000,000
600,000,000
0.00%

OP

Chris World Asset praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 4.42K 24 tunnise kauplemismahuga. CWA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.83M.

Chris World Asset (CWA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chris World Asset tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00031691-4.73%
30 päeva$ -0.000876-12.07%
60 päeva$ +0.000566+9.73%
90 päeva$ -0.000327-4.88%
Chris World Asset Hinnamuutus täna

Täna registreeris CWA muutuse $ -0.00031691 (-4.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chris World Asset 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000876 (-12.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chris World Asset 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CWA $ +0.000566 (+9.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chris World Asset 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000327 (-4.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chris World Asset (CWA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chris World Asset hinnaajaloo lehte.

Mis on Chris World Asset (CWA)

The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

Chris World Asset on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chris World Asset investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CWA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chris World Asset kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chris World Asset ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chris World Asset hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chris World Asset (CWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chris World Asset (CWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chris World Asset nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chris World Asset hinna ennustust kohe!

Chris World Asset (CWA) tokenoomika

Chris World Asset (CWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chris World Asset (CWA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chris World Asset osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chris World Asset osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CWA kohalike valuutade suhtes

1 Chris World Asset(CWA)/VND
167.968645
1 Chris World Asset(CWA)/AUD
A$0.00976599
1 Chris World Asset(CWA)/GBP
0.00465959
1 Chris World Asset(CWA)/EUR
0.00542555
1 Chris World Asset(CWA)/USD
$0.006383
1 Chris World Asset(CWA)/MYR
RM0.02687243
1 Chris World Asset(CWA)/TRY
0.26036257
1 Chris World Asset(CWA)/JPY
¥0.938301
1 Chris World Asset(CWA)/ARS
ARS$8.27881483
1 Chris World Asset(CWA)/RUB
0.50904425
1 Chris World Asset(CWA)/INR
0.55857633
1 Chris World Asset(CWA)/IDR
Rp102.95159849
1 Chris World Asset(CWA)/KRW
8.86522104
1 Chris World Asset(CWA)/PHP
0.36095865
1 Chris World Asset(CWA)/EGP
￡E.0.30817124
1 Chris World Asset(CWA)/BRL
R$0.0344682
1 Chris World Asset(CWA)/CAD
C$0.00880854
1 Chris World Asset(CWA)/BDT
0.77515152
1 Chris World Asset(CWA)/NGN
9.78986242
1 Chris World Asset(CWA)/UAH
0.26304343
1 Chris World Asset(CWA)/VES
Bs0.861705
1 Chris World Asset(CWA)/CLP
$6.153212
1 Chris World Asset(CWA)/PKR
Rs1.80817624
1 Chris World Asset(CWA)/KZT
3.45582003
1 Chris World Asset(CWA)/THB
฿0.2068092
1 Chris World Asset(CWA)/TWD
NT$0.19168149
1 Chris World Asset(CWA)/AED
د.إ0.02342561
1 Chris World Asset(CWA)/CHF
Fr0.0051064
1 Chris World Asset(CWA)/HKD
HK$0.04991506
1 Chris World Asset(CWA)/AMD
֏2.43996558
1 Chris World Asset(CWA)/MAD
.د.م0.05738317
1 Chris World Asset(CWA)/MXN
$0.11955359
1 Chris World Asset(CWA)/PLN
0.02323412
1 Chris World Asset(CWA)/RON
лв0.02757456
1 Chris World Asset(CWA)/SEK
kr0.06089382
1 Chris World Asset(CWA)/BGN
лв0.01065961
1 Chris World Asset(CWA)/HUF
Ft2.15636889
1 Chris World Asset(CWA)/CZK
0.13366002
1 Chris World Asset(CWA)/KWD
د.ك0.001946815
1 Chris World Asset(CWA)/ILS
0.02151071
1 Chris World Asset(CWA)/NOK
kr0.06491511
1 Chris World Asset(CWA)/NZD
$0.01072344

Chris World Asset ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chris World Asset võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Chris World Asset ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chris World Asset kohta

Kui palju on Chris World Asset (CWA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CWA hind USD on 0.006383 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CWA/USD hind?
Praegune hind CWA/USD on $ 0.006383. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chris World Asset turukapitalisatsioon?
CWA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CWA ringlev varu?
CWA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CWA (ATH) hind?
CWA saavutab ATH hinna summas 0.06772037122264928 USD.
Mis oli kõigi aegade CWA madalaim (ATL) hind?
CWA nägi ATL hinda summas 0.002007648644318652 USD.
Milline on CWA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CWA kauplemismaht on $ 4.42K USD.
Kas CWA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CWA hinna ennustust.
Chris World Asset (CWA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

