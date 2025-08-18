Ctomorrow Platform (CTP) reaalajas hind on $ 0.002146. Viimase 24 tunni jooksul CTP kaubeldud madalaim $ 0.002121 ja kõrgeim $ 0.002164 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9929921324944937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000632357997106018.
Lüliajalise tootluse osas on CTP muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ctomorrow Platform (CTP) – turuteave
Ctomorrow Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 3.50M$ 72.14K 24 tunnise kauplemismahuga. CTP ringlev varu on 1.63B, mille koguvaru on 9000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.31M.
Ctomorrow Platform (CTP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ctomorrow Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000101
+4.93%
60 päeva
$ +0.000771
+56.07%
90 päeva
$ -0.000174
-7.50%
Ctomorrow Platform Hinnamuutus täna
Täna registreeris CTP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ctomorrow Platform 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000101 (+4.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ctomorrow Platform 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTP $ +0.000771 (+56.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ctomorrow Platform 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000174 (-7.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ctomorrow Platform (CTP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.
Ctomorrow Platform hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ctomorrow Platform (CTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ctomorrow Platform (CTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ctomorrow Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ctomorrow Platform (CTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
