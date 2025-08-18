Rohkem infot CTP

CTP Hinnainfo

CTP Valge raamat

CTP Ametlik veebisait

CTP Tokenoomika

CTP Hinnaprognoos

CTP Ajalugu

CTP – ostujuhend

CTP-usaldusraha valuutakonverter

CTP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ctomorrow Platform logo

Ctomorrow Platform hind(CTP)

1 CTP/USD reaalajas hind:

$0.002143
$0.002143$0.002143
0.00%1D
USD
Ctomorrow Platform (CTP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:06 (UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002121
$ 0.002121$ 0.002121
24 h madal
$ 0.002164
$ 0.002164$ 0.002164
24 h kõrge

$ 0.002121
$ 0.002121$ 0.002121

$ 0.002164
$ 0.002164$ 0.002164

$ 0.9929921324944937
$ 0.9929921324944937$ 0.9929921324944937

$ 0.000632357997106018
$ 0.000632357997106018$ 0.000632357997106018

+0.04%

0.00%

+3.02%

+3.02%

Ctomorrow Platform (CTP) reaalajas hind on $ 0.002146. Viimase 24 tunni jooksul CTP kaubeldud madalaim $ 0.002121 ja kõrgeim $ 0.002164 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9929921324944937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000632357997106018.

Lüliajalise tootluse osas on CTP muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ctomorrow Platform (CTP) – turuteave

No.1593

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

$ 72.14K
$ 72.14K$ 72.14K

$ 19.31M
$ 19.31M$ 19.31M

1.63B
1.63B 1.63B

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

18.11%

BSC

Ctomorrow Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 3.50M $ 72.14K 24 tunnise kauplemismahuga. CTP ringlev varu on 1.63B, mille koguvaru on 9000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.31M.

Ctomorrow Platform (CTP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ctomorrow Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000101+4.93%
60 päeva$ +0.000771+56.07%
90 päeva$ -0.000174-7.50%
Ctomorrow Platform Hinnamuutus täna

Täna registreeris CTP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ctomorrow Platform 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000101 (+4.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ctomorrow Platform 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTP $ +0.000771 (+56.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ctomorrow Platform 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000174 (-7.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ctomorrow Platform (CTP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ctomorrow Platform hinnaajaloo lehte.

Mis on Ctomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ctomorrow Platform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ctomorrow Platform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CTP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ctomorrow Platform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ctomorrow Platform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ctomorrow Platform hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ctomorrow Platform (CTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ctomorrow Platform (CTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ctomorrow Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ctomorrow Platform hinna ennustust kohe!

Ctomorrow Platform (CTP) tokenoomika

Ctomorrow Platform (CTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ctomorrow Platform (CTP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ctomorrow Platform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ctomorrow Platform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CTP kohalike valuutade suhtes

1 Ctomorrow Platform(CTP)/VND
56.47199
1 Ctomorrow Platform(CTP)/AUD
A$0.00328338
1 Ctomorrow Platform(CTP)/GBP
0.00156658
1 Ctomorrow Platform(CTP)/EUR
0.0018241
1 Ctomorrow Platform(CTP)/USD
$0.002146
1 Ctomorrow Platform(CTP)/MYR
RM0.00903466
1 Ctomorrow Platform(CTP)/TRY
0.08753534
1 Ctomorrow Platform(CTP)/JPY
¥0.315462
1 Ctomorrow Platform(CTP)/ARS
ARS$2.78338346
1 Ctomorrow Platform(CTP)/RUB
0.1711435
1 Ctomorrow Platform(CTP)/INR
0.18779646
1 Ctomorrow Platform(CTP)/IDR
Rp34.61289838
1 Ctomorrow Platform(CTP)/KRW
2.98053648
1 Ctomorrow Platform(CTP)/PHP
0.1213563
1 Ctomorrow Platform(CTP)/EGP
￡E.0.10360888
1 Ctomorrow Platform(CTP)/BRL
R$0.0115884
1 Ctomorrow Platform(CTP)/CAD
C$0.00296148
1 Ctomorrow Platform(CTP)/BDT
0.26061024
1 Ctomorrow Platform(CTP)/NGN
3.29140604
1 Ctomorrow Platform(CTP)/UAH
0.08843666
1 Ctomorrow Platform(CTP)/VES
Bs0.28971
1 Ctomorrow Platform(CTP)/CLP
$2.068744
1 Ctomorrow Platform(CTP)/PKR
Rs0.60791888
1 Ctomorrow Platform(CTP)/KZT
1.16186586
1 Ctomorrow Platform(CTP)/THB
฿0.0695304
1 Ctomorrow Platform(CTP)/TWD
NT$0.06444438
1 Ctomorrow Platform(CTP)/AED
د.إ0.00787582
1 Ctomorrow Platform(CTP)/CHF
Fr0.0017168
1 Ctomorrow Platform(CTP)/HKD
HK$0.01678172
1 Ctomorrow Platform(CTP)/AMD
֏0.82032996
1 Ctomorrow Platform(CTP)/MAD
.د.م0.01929254
1 Ctomorrow Platform(CTP)/MXN
$0.04019458
1 Ctomorrow Platform(CTP)/PLN
0.00781144
1 Ctomorrow Platform(CTP)/RON
лв0.00927072
1 Ctomorrow Platform(CTP)/SEK
kr0.02047284
1 Ctomorrow Platform(CTP)/BGN
лв0.00358382
1 Ctomorrow Platform(CTP)/HUF
Ft0.72498318
1 Ctomorrow Platform(CTP)/CZK
0.04493724
1 Ctomorrow Platform(CTP)/KWD
د.ك0.00065453
1 Ctomorrow Platform(CTP)/ILS
0.00723202
1 Ctomorrow Platform(CTP)/NOK
kr0.02182482
1 Ctomorrow Platform(CTP)/NZD
$0.00360528

Ctomorrow Platform ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ctomorrow Platform võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ctomorrow Platform ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ctomorrow Platform kohta

Kui palju on Ctomorrow Platform (CTP) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTP hind USD on 0.002146 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTP/USD hind?
Praegune hind CTP/USD on $ 0.002146. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ctomorrow Platform turukapitalisatsioon?
CTP turukapitalisatsioon on $ 3.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTP ringlev varu?
CTP ringlev varu on 1.63B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTP (ATH) hind?
CTP saavutab ATH hinna summas 0.9929921324944937 USD.
Mis oli kõigi aegade CTP madalaim (ATL) hind?
CTP nägi ATL hinda summas 0.000632357997106018 USD.
Milline on CTP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTP kauplemismaht on $ 72.14K USD.
Kas CTP sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:06 (UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CTP/USD kalkulaator

Summa

CTP
CTP
USD
USD

1 CTP = 0.002146 USD

Kauplemine: CTP

CTPUSDT
$0.002143
$0.002143$0.002143
-0.13%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu