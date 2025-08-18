Rohkem infot CTK

$0.3478
-1.97%1D
CertiK (CTK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:59 (UTC+8)

CertiK (CTK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.38%

-1.97%

-5.70%

-5.70%

CertiK (CTK) reaalajas hind on $ 0.3478. Viimase 24 tunni jooksul CTK kaubeldud madalaim $ 0.3431 ja kõrgeim $ 0.3567 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.97401699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CTK muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -5.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CertiK (CTK) – turuteave

No.563

BSC

CertiK praegune turukapitalisatsioon on $ 51.91M $ 350.62K 24 tunnise kauplemismahuga. CTK ringlev varu on 149.26M, mille koguvaru on 149255689. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CertiK (CTK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CertiK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006989-1.97%
30 päeva$ +0.0111+3.29%
60 päeva$ +0.1038+42.54%
90 päeva$ +0.0047+1.36%
CertiK Hinnamuutus täna

Täna registreeris CTK muutuse $ -0.006989 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CertiK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0111 (+3.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CertiK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTK $ +0.1038 (+42.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CertiK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0047 (+1.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CertiK (CTK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CertiK hinnaajaloo lehte.

Mis on CertiK (CTK)

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

CertiK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CertiK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CTK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CertiK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CertiK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CertiK hinna ennustus (USD)

Kui palju on CertiK (CTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CertiK (CTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CertiK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CertiK hinna ennustust kohe!

CertiK (CTK) tokenoomika

CertiK (CTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CertiK (CTK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CertiK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CertiK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CTK kohalike valuutade suhtes

CertiK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CertiK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CertiK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CertiK kohta

Kui palju on CertiK (CTK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTK hind USD on 0.3478 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTK/USD hind?
Praegune hind CTK/USD on $ 0.3478. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CertiK turukapitalisatsioon?
CTK turukapitalisatsioon on $ 51.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTK ringlev varu?
CTK ringlev varu on 149.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTK (ATH) hind?
CTK saavutab ATH hinna summas 3.97401699 USD.
Mis oli kõigi aegade CTK madalaim (ATL) hind?
CTK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CTK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTK kauplemismaht on $ 350.62K USD.
Kas CTK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:59 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

