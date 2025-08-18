CertiK (CTK) reaalajas hind on $ 0.3478. Viimase 24 tunni jooksul CTK kaubeldud madalaim $ 0.3431 ja kõrgeim $ 0.3567 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.97401699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CTK muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -5.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CertiK (CTK) – turuteave
CertiK praegune turukapitalisatsioon on $ 51.91M$ 350.62K 24 tunnise kauplemismahuga. CTK ringlev varu on 149.26M, mille koguvaru on 149255689. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CertiK (CTK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CertiK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006989
-1.97%
30 päeva
$ +0.0111
+3.29%
60 päeva
$ +0.1038
+42.54%
90 päeva
$ +0.0047
+1.36%
CertiK Hinnamuutus täna
Täna registreeris CTK muutuse $ -0.006989 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CertiK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0111 (+3.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CertiK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTK $ +0.1038 (+42.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CertiK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0047 (+1.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CertiK (CTK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.
CertiK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CertiK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CTK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CertiK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CertiK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CertiK hinna ennustus (USD)
Kui palju on CertiK (CTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CertiK (CTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CertiK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CertiK (CTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CertiK (CTK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CertiK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CertiK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.