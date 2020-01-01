CryptoTradingFund (CTF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoTradingFund (CTF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CryptoTradingFund (CTF) teave A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. Ametlik veebisait: https://www.ctftoken.com/ Valge raamat: https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5 Ostke CTF kohe!

CryptoTradingFund (CTF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoTradingFund (CTF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Koguvaru: $ 119.90M $ 119.90M $ 119.90M Ringlev varu: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.97M $ 35.97M $ 35.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.888 $ 1.888 $ 1.888 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 Praegune hind: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Lisateave CryptoTradingFund (CTF) hinna kohta

CryptoTradingFund (CTF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoTradingFund (CTF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTF tokeni tokenoomikat, avastage CTF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CTF Kas olete huvitatud CryptoTradingFund (CTF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CTF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CTF MEXC-ist osta!

CryptoTradingFund (CTF) hinna ajalugu CTF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CTF hinna ajalugu kohe!

CTF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTF võiks suunduda? Meie CTF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTF tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!