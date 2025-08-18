Rohkem infot CTF

CTF Hinnainfo

CTF Valge raamat

CTF Ametlik veebisait

CTF Tokenoomika

CTF Hinnaprognoos

CTF Ajalugu

CTF – ostujuhend

CTF-usaldusraha valuutakonverter

CTF Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CryptoTradingFund logo

CryptoTradingFund hind(CTF)

1 CTF/USD reaalajas hind:

$0.3094
$0.3094$0.3094
0.00%1D
USD
CryptoTradingFund (CTF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:51 (UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3001
$ 0.3001$ 0.3001
24 h madal
$ 0.3094
$ 0.3094$ 0.3094
24 h kõrge

$ 0.3001
$ 0.3001$ 0.3001

$ 0.3094
$ 0.3094$ 0.3094

$ 2.41153717499516
$ 2.41153717499516$ 2.41153717499516

$ 0.000555272760428229
$ 0.000555272760428229$ 0.000555272760428229

0.00%

0.00%

+3.13%

+3.13%

CryptoTradingFund (CTF) reaalajas hind on $ 0.3094. Viimase 24 tunni jooksul CTF kaubeldud madalaim $ 0.3001 ja kõrgeim $ 0.3094 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.41153717499516 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000555272760428229.

Lüliajalise tootluse osas on CTF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CryptoTradingFund (CTF) – turuteave

No.1972

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 556.08
$ 556.08$ 556.08

$ 37.10M
$ 37.10M$ 37.10M

4.73M
4.73M 4.73M

119,899,970.72531113
119,899,970.72531113 119,899,970.72531113

MATIC

CryptoTradingFund praegune turukapitalisatsioon on $ 1.46M $ 556.08 24 tunnise kauplemismahuga. CTF ringlev varu on 4.73M, mille koguvaru on 119899970.72531113. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CryptoTradingFund (CTF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CryptoTradingFund tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0085+2.82%
60 päeva$ -0.0884-22.23%
90 päeva$ -0.2075-40.15%
CryptoTradingFund Hinnamuutus täna

Täna registreeris CTF muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CryptoTradingFund 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0085 (+2.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CryptoTradingFund 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTF $ -0.0884 (-22.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CryptoTradingFund 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2075 (-40.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CryptoTradingFund (CTF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CryptoTradingFund hinnaajaloo lehte.

Mis on CryptoTradingFund (CTF)

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

CryptoTradingFund on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CryptoTradingFund investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CTF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CryptoTradingFund kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CryptoTradingFund ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CryptoTradingFund hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoTradingFund (CTF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoTradingFund (CTF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoTradingFund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoTradingFund hinna ennustust kohe!

CryptoTradingFund (CTF) tokenoomika

CryptoTradingFund (CTF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CryptoTradingFund (CTF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CryptoTradingFund osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CryptoTradingFund osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CTF kohalike valuutade suhtes

1 CryptoTradingFund(CTF)/VND
8,141.861
1 CryptoTradingFund(CTF)/AUD
A$0.473382
1 CryptoTradingFund(CTF)/GBP
0.225862
1 CryptoTradingFund(CTF)/EUR
0.26299
1 CryptoTradingFund(CTF)/USD
$0.3094
1 CryptoTradingFund(CTF)/MYR
RM1.302574
1 CryptoTradingFund(CTF)/TRY
12.620426
1 CryptoTradingFund(CTF)/JPY
¥45.4818
1 CryptoTradingFund(CTF)/ARS
ARS$401.294894
1 CryptoTradingFund(CTF)/RUB
24.67465
1 CryptoTradingFund(CTF)/INR
27.075594
1 CryptoTradingFund(CTF)/IDR
Rp4,990.321882
1 CryptoTradingFund(CTF)/KRW
429.719472
1 CryptoTradingFund(CTF)/PHP
17.49657
1 CryptoTradingFund(CTF)/EGP
￡E.14.937832
1 CryptoTradingFund(CTF)/BRL
R$1.67076
1 CryptoTradingFund(CTF)/CAD
C$0.426972
1 CryptoTradingFund(CTF)/BDT
37.573536
1 CryptoTradingFund(CTF)/NGN
474.539156
1 CryptoTradingFund(CTF)/UAH
12.750374
1 CryptoTradingFund(CTF)/VES
Bs41.769
1 CryptoTradingFund(CTF)/CLP
$298.2616
1 CryptoTradingFund(CTF)/PKR
Rs87.646832
1 CryptoTradingFund(CTF)/KZT
167.512254
1 CryptoTradingFund(CTF)/THB
฿10.02456
1 CryptoTradingFund(CTF)/TWD
NT$9.291282
1 CryptoTradingFund(CTF)/AED
د.إ1.135498
1 CryptoTradingFund(CTF)/CHF
Fr0.24752
1 CryptoTradingFund(CTF)/HKD
HK$2.419508
1 CryptoTradingFund(CTF)/AMD
֏118.271244
1 CryptoTradingFund(CTF)/MAD
.د.م2.781506
1 CryptoTradingFund(CTF)/MXN
$5.795062
1 CryptoTradingFund(CTF)/PLN
1.126216
1 CryptoTradingFund(CTF)/RON
лв1.336608
1 CryptoTradingFund(CTF)/SEK
kr2.951676
1 CryptoTradingFund(CTF)/BGN
лв0.516698
1 CryptoTradingFund(CTF)/HUF
Ft104.524602
1 CryptoTradingFund(CTF)/CZK
6.478836
1 CryptoTradingFund(CTF)/KWD
د.ك0.094367
1 CryptoTradingFund(CTF)/ILS
1.042678
1 CryptoTradingFund(CTF)/NOK
kr3.146598
1 CryptoTradingFund(CTF)/NZD
$0.519792

CryptoTradingFund ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CryptoTradingFund võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CryptoTradingFund ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoTradingFund kohta

Kui palju on CryptoTradingFund (CTF) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTF hind USD on 0.3094 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTF/USD hind?
Praegune hind CTF/USD on $ 0.3094. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CryptoTradingFund turukapitalisatsioon?
CTF turukapitalisatsioon on $ 1.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTF ringlev varu?
CTF ringlev varu on 4.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTF (ATH) hind?
CTF saavutab ATH hinna summas 2.41153717499516 USD.
Mis oli kõigi aegade CTF madalaim (ATL) hind?
CTF nägi ATL hinda summas 0.000555272760428229 USD.
Milline on CTF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTF kauplemismaht on $ 556.08 USD.
Kas CTF sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:51 (UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CTF/USD kalkulaator

Summa

CTF
CTF
USD
USD

1 CTF = 0.3094 USD

Kauplemine: CTF

CTFUSDT
$0.3094
$0.3094$0.3094
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu