Creditcoin logo

Creditcoin hind(CTC)

1 CTC/USD reaalajas hind:

$0.7142
$0.7142$0.7142
-0.79%1D
USD
Creditcoin (CTC) reaalajas hinnagraafik
Creditcoin (CTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7043
$ 0.7043$ 0.7043
24 h madal
$ 0.722
$ 0.722$ 0.722
24 h kõrge

$ 0.7043
$ 0.7043$ 0.7043

$ 0.722
$ 0.722$ 0.722

$ 8.7069481
$ 8.7069481$ 8.7069481

$ 0.125203867478
$ 0.125203867478$ 0.125203867478

-0.46%

-0.79%

+5.18%

+5.18%

Creditcoin (CTC) reaalajas hind on $ 0.7142. Viimase 24 tunni jooksul CTC kaubeldud madalaim $ 0.7043 ja kõrgeim $ 0.722 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.7069481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.125203867478.

Lüliajalise tootluse osas on CTC muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -0.79% 24 tunni vältel +5.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Creditcoin (CTC) – turuteave

No.156

$ 336.69M
$ 336.69M$ 336.69M

$ 278.68K
$ 278.68K$ 278.68K

$ 428.52M
$ 428.52M$ 428.52M

471.42M
471.42M 471.42M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

549,564,264
549,564,264 549,564,264

78.56%

0.01%

ETH

Creditcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 336.69M $ 278.68K 24 tunnise kauplemismahuga. CTC ringlev varu on 471.42M, mille koguvaru on 549564264. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 428.52M.

Creditcoin (CTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Creditcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005687-0.79%
30 päeva$ -0.0351-4.69%
60 päeva$ +0.1136+18.91%
90 päeva$ +0.0373+5.51%
Creditcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris CTC muutuse $ -0.005687 (-0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Creditcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0351 (-4.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Creditcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTC $ +0.1136 (+18.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Creditcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0373 (+5.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Creditcoin (CTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Creditcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Creditcoin (CTC)

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Creditcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Creditcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Creditcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Creditcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Creditcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Creditcoin (CTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Creditcoin (CTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Creditcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Creditcoin hinna ennustust kohe!

Creditcoin (CTC) tokenoomika

Creditcoin (CTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Creditcoin (CTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Creditcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Creditcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CTC kohalike valuutade suhtes

1 Creditcoin(CTC)/VND
18,794.173
1 Creditcoin(CTC)/AUD
A$1.085584
1 Creditcoin(CTC)/GBP
0.521366
1 Creditcoin(CTC)/EUR
0.60707
1 Creditcoin(CTC)/USD
$0.7142
1 Creditcoin(CTC)/MYR
RM3.006782
1 Creditcoin(CTC)/TRY
29.132218
1 Creditcoin(CTC)/JPY
¥104.9874
1 Creditcoin(CTC)/ARS
ARS$926.324542
1 Creditcoin(CTC)/RUB
56.928882
1 Creditcoin(CTC)/INR
62.499642
1 Creditcoin(CTC)/IDR
Rp11,519.353226
1 Creditcoin(CTC)/KRW
991.938096
1 Creditcoin(CTC)/PHP
40.38801
1 Creditcoin(CTC)/EGP
￡E.34.467292
1 Creditcoin(CTC)/BRL
R$3.85668
1 Creditcoin(CTC)/CAD
C$0.985596
1 Creditcoin(CTC)/BDT
86.732448
1 Creditcoin(CTC)/NGN
1,095.397108
1 Creditcoin(CTC)/UAH
29.432182
1 Creditcoin(CTC)/VES
Bs96.417
1 Creditcoin(CTC)/CLP
$688.4888
1 Creditcoin(CTC)/PKR
Rs202.318576
1 Creditcoin(CTC)/KZT
386.675022
1 Creditcoin(CTC)/THB
฿23.06866
1 Creditcoin(CTC)/TWD
NT$21.447426
1 Creditcoin(CTC)/AED
د.إ2.621114
1 Creditcoin(CTC)/CHF
Fr0.57136
1 Creditcoin(CTC)/HKD
HK$5.585044
1 Creditcoin(CTC)/AMD
֏273.010092
1 Creditcoin(CTC)/MAD
.د.م6.420658
1 Creditcoin(CTC)/MXN
$13.476954
1 Creditcoin(CTC)/PLN
2.599688
1 Creditcoin(CTC)/RON
лв3.085344
1 Creditcoin(CTC)/SEK
kr6.82061
1 Creditcoin(CTC)/BGN
лв1.192714
1 Creditcoin(CTC)/HUF
Ft241.11392
1 Creditcoin(CTC)/CZK
14.92678
1 Creditcoin(CTC)/KWD
د.ك0.217831
1 Creditcoin(CTC)/ILS
2.406854
1 Creditcoin(CTC)/NOK
kr7.277698
1 Creditcoin(CTC)/NZD
$1.199856

Creditcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Creditcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Creditcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Creditcoin kohta

Kui palju on Creditcoin (CTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTC hind USD on 0.7142 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTC/USD hind?
Praegune hind CTC/USD on $ 0.7142. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Creditcoin turukapitalisatsioon?
CTC turukapitalisatsioon on $ 336.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTC ringlev varu?
CTC ringlev varu on 471.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTC (ATH) hind?
CTC saavutab ATH hinna summas 8.7069481 USD.
Mis oli kõigi aegade CTC madalaim (ATL) hind?
CTC nägi ATL hinda summas 0.125203867478 USD.
Milline on CTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTC kauplemismaht on $ 278.68K USD.
Kas CTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

