Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Creditcoin (CTC) tokenoomika

Creditcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Creditcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Creditcoin (CTC) tänapäeval väärt? Reaalajas CTC hind USD on 0.7142 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CTC/USD hind? $ 0.7142 . Milline on Creditcoin turukapitalisatsioon? CTC turukapitalisatsioon on $ 336.69M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CTC ringlev varu? CTC ringlev varu on 471.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTC (ATH) hind? CTC saavutab ATH hinna summas 8.7069481 USD . Mis oli kõigi aegade CTC madalaim (ATL) hind? CTC nägi ATL hinda summas 0.125203867478 USD . Milline on CTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CTC kauplemismaht on $ 278.68K USD .

