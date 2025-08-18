Creditcoin (CTC) reaalajas hind on $ 0.7142. Viimase 24 tunni jooksul CTC kaubeldud madalaim $ 0.7043 ja kõrgeim $ 0.722 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.7069481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.125203867478.
Lüliajalise tootluse osas on CTC muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -0.79% 24 tunni vältel +5.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Creditcoin (CTC) – turuteave
No.156
$ 336.69M
$ 336.69M
$ 278.68K
$ 278.68K
$ 428.52M
$ 428.52M
471.42M
471.42M
600,000,000
600,000,000
549,564,264
549,564,264
78.56%
0.01%
ETH
Creditcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 336.69M$ 278.68K 24 tunnise kauplemismahuga. CTC ringlev varu on 471.42M, mille koguvaru on 549564264. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 428.52M.
Creditcoin (CTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Creditcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005687
-0.79%
30 päeva
$ -0.0351
-4.69%
60 päeva
$ +0.1136
+18.91%
90 päeva
$ +0.0373
+5.51%
Creditcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris CTC muutuse $ -0.005687 (-0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Creditcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0351 (-4.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Creditcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTC $ +0.1136 (+18.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Creditcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0373 (+5.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Creditcoin (CTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.
Creditcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Creditcoin (CTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Creditcoin (CTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Creditcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Creditcoin (CTC) ostujuhend
