Challenge (CT) teave Challenge.GG, a groundbreaking platform where the exhilarating world of gaming meets the transformative power of blockchain and Web3 technologies. This outlines our vision and the innovative features of Challenge.GG, a platform that's not just a gaming hub but a comprehensive ecosystem where passion for gaming evolves into a profession. Here, we redefine competitive gaming, offering a decentralized, secure, and dynamic environment where every player can thrive. Ametlik veebisait: https://challenge.gg/ Valge raamat: https://whitepaper.challenge.gg/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2ac29781547EB7501d3CfD9733ce11e38dF5463A Ostke CT kohe!

Challenge (CT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Challenge (CT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.60K $ 3.60K $ 3.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01859 $ 0.01859 $ 0.01859 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000026985101781223 $ 0.000026985101781223 $ 0.000026985101781223 Praegune hind: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Lisateave Challenge (CT) hinna kohta

Challenge (CT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Challenge (CT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CT tokeni tokenoomikat, avastage CT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CT Kas olete huvitatud Challenge (CT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CT MEXC-ist osta!

Challenge (CT) hinna ajalugu CT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CT hinna ajalugu kohe!

CT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CT võiks suunduda? Meie CT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CT tokeni hinna ennustust kohe!

