ChainSwap (CSWAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ChainSwap (CSWAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ChainSwap (CSWAP) teave ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Ametlik veebisait: https://www.chainswap.tech/ Valge raamat: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Ostke CSWAP kohe!

ChainSwap (CSWAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ChainSwap (CSWAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Koguvaru: $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M Ringlev varu: $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.41M $ 9.41M $ 9.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Praegune hind: $ 0.00941 $ 0.00941 $ 0.00941 Lisateave ChainSwap (CSWAP) hinna kohta

ChainSwap (CSWAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ChainSwap (CSWAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSWAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSWAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSWAP tokeni tokenoomikat, avastage CSWAP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CSWAP Kas olete huvitatud ChainSwap (CSWAP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CSWAP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CSWAP MEXC-ist osta!

ChainSwap (CSWAP) hinna ajalugu CSWAP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CSWAP hinna ajalugu kohe!

CSWAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CSWAP võiks suunduda? Meie CSWAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CSWAP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!