ChainSwap logo

ChainSwap hind(CSWAP)

1 CSWAP/USD reaalajas hind:

$0.01156
$0.01156$0.01156
-2.77%1D
USD
ChainSwap (CSWAP) reaalajas hinnagraafik
ChainSwap (CSWAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01119
$ 0.01119$ 0.01119
24 h madal
$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119
24 h kõrge

$ 0.01119
$ 0.01119$ 0.01119

$ 0.0119
$ 0.0119$ 0.0119

$ 0.22804046064045336
$ 0.22804046064045336$ 0.22804046064045336

$ 0.001302420935978168
$ 0.001302420935978168$ 0.001302420935978168

0.00%

-2.77%

-7.60%

-7.60%

ChainSwap (CSWAP) reaalajas hind on $ 0.01156. Viimase 24 tunni jooksul CSWAP kaubeldud madalaim $ 0.01119 ja kõrgeim $ 0.0119 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22804046064045336 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001302420935978168.

Lüliajalise tootluse osas on CSWAP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.77% 24 tunni vältel -7.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChainSwap (CSWAP) – turuteave

No.1127

$ 10.68M
$ 10.68M$ 10.68M

$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K

$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M

924.29M
924.29M 924.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

986,613,651
986,613,651 986,613,651

92.42%

ETH

ChainSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 10.68M $ 1.79K 24 tunnise kauplemismahuga. CSWAP ringlev varu on 924.29M, mille koguvaru on 986613651. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.56M.

ChainSwap (CSWAP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ChainSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003293-2.77%
30 päeva$ -0.00033-2.78%
60 päeva$ +0.0046+66.09%
90 päeva$ -0.00368-24.15%
ChainSwap Hinnamuutus täna

Täna registreeris CSWAP muutuse $ -0.0003293 (-2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ChainSwap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00033 (-2.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ChainSwap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSWAP $ +0.0046 (+66.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ChainSwap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00368 (-24.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ChainSwap (CSWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ChainSwap hinnaajaloo lehte.

Mis on ChainSwap (CSWAP)

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

ChainSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChainSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CSWAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ChainSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainSwap (CSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainSwap (CSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainSwap hinna ennustust kohe!

ChainSwap (CSWAP) tokenoomika

ChainSwap (CSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ChainSwap (CSWAP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ChainSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CSWAP kohalike valuutade suhtes

1 ChainSwap(CSWAP)/VND
304.2014
1 ChainSwap(CSWAP)/AUD
A$0.0176868
1 ChainSwap(CSWAP)/GBP
0.0084388
1 ChainSwap(CSWAP)/EUR
0.009826
1 ChainSwap(CSWAP)/USD
$0.01156
1 ChainSwap(CSWAP)/MYR
RM0.0486676
1 ChainSwap(CSWAP)/TRY
0.4715324
1 ChainSwap(CSWAP)/JPY
¥1.69932
1 ChainSwap(CSWAP)/ARS
ARS$14.9934356
1 ChainSwap(CSWAP)/RUB
0.92191
1 ChainSwap(CSWAP)/INR
1.0116156
1 ChainSwap(CSWAP)/IDR
Rp186.4515868
1 ChainSwap(CSWAP)/KRW
16.0554528
1 ChainSwap(CSWAP)/PHP
0.653718
1 ChainSwap(CSWAP)/EGP
￡E.0.5581168
1 ChainSwap(CSWAP)/BRL
R$0.062424
1 ChainSwap(CSWAP)/CAD
C$0.0159528
1 ChainSwap(CSWAP)/BDT
1.4038464
1 ChainSwap(CSWAP)/NGN
17.7300344
1 ChainSwap(CSWAP)/UAH
0.4763876
1 ChainSwap(CSWAP)/VES
Bs1.5606
1 ChainSwap(CSWAP)/CLP
$11.14384
1 ChainSwap(CSWAP)/PKR
Rs3.2747168
1 ChainSwap(CSWAP)/KZT
6.2586996
1 ChainSwap(CSWAP)/THB
฿0.374544
1 ChainSwap(CSWAP)/TWD
NT$0.3471468
1 ChainSwap(CSWAP)/AED
د.إ0.0424252
1 ChainSwap(CSWAP)/CHF
Fr0.009248
1 ChainSwap(CSWAP)/HKD
HK$0.0903992
1 ChainSwap(CSWAP)/AMD
֏4.4189256
1 ChainSwap(CSWAP)/MAD
.د.م0.1039244
1 ChainSwap(CSWAP)/MXN
$0.2165188
1 ChainSwap(CSWAP)/PLN
0.0420784
1 ChainSwap(CSWAP)/RON
лв0.0499392
1 ChainSwap(CSWAP)/SEK
kr0.1102824
1 ChainSwap(CSWAP)/BGN
лв0.0193052
1 ChainSwap(CSWAP)/HUF
Ft3.9053148
1 ChainSwap(CSWAP)/CZK
0.2420664
1 ChainSwap(CSWAP)/KWD
د.ك0.0035258
1 ChainSwap(CSWAP)/ILS
0.0389572
1 ChainSwap(CSWAP)/NOK
kr0.1175652
1 ChainSwap(CSWAP)/NZD
$0.0194208

ChainSwap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ChainSwap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ChainSwap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainSwap kohta

Kui palju on ChainSwap (CSWAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas CSWAP hind USD on 0.01156 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CSWAP/USD hind?
Praegune hind CSWAP/USD on $ 0.01156. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChainSwap turukapitalisatsioon?
CSWAP turukapitalisatsioon on $ 10.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CSWAP ringlev varu?
CSWAP ringlev varu on 924.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSWAP (ATH) hind?
CSWAP saavutab ATH hinna summas 0.22804046064045336 USD.
Mis oli kõigi aegade CSWAP madalaim (ATL) hind?
CSWAP nägi ATL hinda summas 0.001302420935978168 USD.
Milline on CSWAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CSWAP kauplemismaht on $ 1.79K USD.
Kas CSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
CSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSWAP hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

