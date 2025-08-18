ChainSwap (CSWAP) reaalajas hind on $ 0.01156. Viimase 24 tunni jooksul CSWAP kaubeldud madalaim $ 0.01119 ja kõrgeim $ 0.0119 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22804046064045336 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001302420935978168.
Lüliajalise tootluse osas on CSWAP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.77% 24 tunni vältel -7.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ChainSwap (CSWAP) – turuteave
No.1127
$ 10.68M
$ 10.68M$ 10.68M
$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K
$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M
924.29M
924.29M 924.29M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
986,613,651
986,613,651 986,613,651
92.42%
ETH
ChainSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 10.68M$ 1.79K 24 tunnise kauplemismahuga. CSWAP ringlev varu on 924.29M, mille koguvaru on 986613651. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.56M.
ChainSwap (CSWAP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ChainSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003293
-2.77%
30 päeva
$ -0.00033
-2.78%
60 päeva
$ +0.0046
+66.09%
90 päeva
$ -0.00368
-24.15%
ChainSwap Hinnamuutus täna
Täna registreeris CSWAP muutuse $ -0.0003293 (-2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ChainSwap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00033 (-2.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ChainSwap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSWAP $ +0.0046 (+66.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ChainSwap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00368 (-24.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ChainSwap (CSWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.
ChainSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChainSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CSWAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ChainSwap hinna ennustus (USD)
Kui palju on ChainSwap (CSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainSwap (CSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ChainSwap (CSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ChainSwap (CSWAP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ChainSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.