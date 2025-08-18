Rohkem infot CSTARS

Crypto Allstars (CSTARS) reaalajas hinnagraafik
Crypto Allstars (CSTARS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000312
$ 0.0000312$ 0.0000312
24 h madal
$ 0.00003122
$ 0.00003122$ 0.00003122
24 h kõrge

$ 0.0000312
$ 0.0000312$ 0.0000312

$ 0.00003122
$ 0.00003122$ 0.00003122

$ 0.002515086785280242
$ 0.002515086785280242$ 0.002515086785280242

$ 0.000027847625311152
$ 0.000027847625311152$ 0.000027847625311152

0.00%

0.00%

-4.15%

-4.15%

Crypto Allstars (CSTARS) reaalajas hind on $ 0.00003121. Viimase 24 tunni jooksul CSTARS kaubeldud madalaim $ 0.0000312 ja kõrgeim $ 0.00003122 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSTARSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002515086785280242 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000027847625311152.

Lüliajalise tootluse osas on CSTARS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crypto Allstars (CSTARS) – turuteave

No.2004

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 51.80K
$ 51.80K$ 51.80K

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

42.07B
42.07B 42.07B

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

100.00%

ETH

Crypto Allstars praegune turukapitalisatsioon on $ 1.31M $ 51.80K 24 tunnise kauplemismahuga. CSTARS ringlev varu on 42.07B, mille koguvaru on 42069696969. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.

Crypto Allstars (CSTARS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Crypto Allstars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000018-5.46%
60 päeva$ -0.00000578-15.63%
90 päeva$ -0.00002481-44.29%
Crypto Allstars Hinnamuutus täna

Täna registreeris CSTARS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Crypto Allstars 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000018 (-5.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Crypto Allstars 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSTARS $ -0.00000578 (-15.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Crypto Allstars 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002481 (-44.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Crypto Allstars (CSTARS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Crypto Allstars hinnaajaloo lehte.

Mis on Crypto Allstars (CSTARS)

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Crypto Allstars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crypto Allstars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CSTARS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Crypto Allstars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crypto Allstars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Crypto Allstars hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crypto Allstars (CSTARS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crypto Allstars (CSTARS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crypto Allstars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crypto Allstars hinna ennustust kohe!

Crypto Allstars (CSTARS) tokenoomika

Crypto Allstars (CSTARS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSTARS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Crypto Allstars (CSTARS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Crypto Allstars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust Crypto Allstars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CSTARS kohalike valuutade suhtes

1 Crypto Allstars(CSTARS)/VND
0.82129115
1 Crypto Allstars(CSTARS)/AUD
A$0.0000477513
1 Crypto Allstars(CSTARS)/GBP
0.0000227833
1 Crypto Allstars(CSTARS)/EUR
0.0000265285
1 Crypto Allstars(CSTARS)/USD
$0.00003121
1 Crypto Allstars(CSTARS)/MYR
RM0.0001313941
1 Crypto Allstars(CSTARS)/TRY
0.0012730559
1 Crypto Allstars(CSTARS)/JPY
¥0.00458787
1 Crypto Allstars(CSTARS)/ARS
ARS$0.0404796821
1 Crypto Allstars(CSTARS)/RUB
0.0024889975
1 Crypto Allstars(CSTARS)/INR
0.0027311871
1 Crypto Allstars(CSTARS)/IDR
Rp0.5033870263
1 Crypto Allstars(CSTARS)/KRW
0.0433469448
1 Crypto Allstars(CSTARS)/PHP
0.0017649255
1 Crypto Allstars(CSTARS)/EGP
￡E.0.0015068188
1 Crypto Allstars(CSTARS)/BRL
R$0.000168534
1 Crypto Allstars(CSTARS)/CAD
C$0.0000430698
1 Crypto Allstars(CSTARS)/BDT
0.0037901424
1 Crypto Allstars(CSTARS)/NGN
0.0478680254
1 Crypto Allstars(CSTARS)/UAH
0.0012861641
1 Crypto Allstars(CSTARS)/VES
Bs0.00421335
1 Crypto Allstars(CSTARS)/CLP
$0.03008644
1 Crypto Allstars(CSTARS)/PKR
Rs0.0088411688
1 Crypto Allstars(CSTARS)/KZT
0.0168974061
1 Crypto Allstars(CSTARS)/THB
฿0.001011204
1 Crypto Allstars(CSTARS)/TWD
NT$0.0009372363
1 Crypto Allstars(CSTARS)/AED
د.إ0.0001145407
1 Crypto Allstars(CSTARS)/CHF
Fr0.000024968
1 Crypto Allstars(CSTARS)/HKD
HK$0.0002440622
1 Crypto Allstars(CSTARS)/AMD
֏0.0119303346
1 Crypto Allstars(CSTARS)/MAD
.د.م0.0002805779
1 Crypto Allstars(CSTARS)/MXN
$0.0005845633
1 Crypto Allstars(CSTARS)/PLN
0.0001136044
1 Crypto Allstars(CSTARS)/RON
лв0.0001348272
1 Crypto Allstars(CSTARS)/SEK
kr0.0002977434
1 Crypto Allstars(CSTARS)/BGN
лв0.0000521207
1 Crypto Allstars(CSTARS)/HUF
Ft0.0105436743
1 Crypto Allstars(CSTARS)/CZK
0.0006535374
1 Crypto Allstars(CSTARS)/KWD
د.ك0.00000951905
1 Crypto Allstars(CSTARS)/ILS
0.0001051777
1 Crypto Allstars(CSTARS)/NOK
kr0.0003174057
1 Crypto Allstars(CSTARS)/NZD
$0.0000524328

Crypto Allstars ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Crypto Allstars võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Crypto Allstars ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crypto Allstars kohta

Kui palju on Crypto Allstars (CSTARS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CSTARS hind USD on 0.00003121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CSTARS/USD hind?
Praegune hind CSTARS/USD on $ 0.00003121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crypto Allstars turukapitalisatsioon?
CSTARS turukapitalisatsioon on $ 1.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CSTARS ringlev varu?
CSTARS ringlev varu on 42.07B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSTARS (ATH) hind?
CSTARS saavutab ATH hinna summas 0.002515086785280242 USD.
Mis oli kõigi aegade CSTARS madalaim (ATL) hind?
CSTARS nägi ATL hinda summas 0.000027847625311152 USD.
Milline on CSTARS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CSTARS kauplemismaht on $ 51.80K USD.
Kas CSTARS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CSTARS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSTARS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:36 (UTC+8)

