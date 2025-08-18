Crypto Allstars (CSTARS) reaalajas hind on $ 0.00003121. Viimase 24 tunni jooksul CSTARS kaubeldud madalaim $ 0.0000312 ja kõrgeim $ 0.00003122 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSTARSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002515086785280242 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000027847625311152.
Lüliajalise tootluse osas on CSTARS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Crypto Allstars (CSTARS) – turuteave
Crypto Allstars praegune turukapitalisatsioon on $ 1.31M$ 51.80K 24 tunnise kauplemismahuga. CSTARS ringlev varu on 42.07B, mille koguvaru on 42069696969. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.
Crypto Allstars (CSTARS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Crypto Allstars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000018
-5.46%
60 päeva
$ -0.00000578
-15.63%
90 päeva
$ -0.00002481
-44.29%
Crypto Allstars Hinnamuutus täna
Täna registreeris CSTARS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Crypto Allstars 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000018 (-5.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Crypto Allstars 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSTARS $ -0.00000578 (-15.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Crypto Allstars 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002481 (-44.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Crypto Allstars (CSTARS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!
Crypto Allstars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crypto Allstars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CSTARS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Crypto Allstars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crypto Allstars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Crypto Allstars hinna ennustus (USD)
Kui palju on Crypto Allstars (CSTARS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crypto Allstars (CSTARS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crypto Allstars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Crypto Allstars (CSTARS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSTARS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Crypto Allstars (CSTARS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Crypto Allstars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crypto Allstars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.