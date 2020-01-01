Coresky (CSKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coresky (CSKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coresky (CSKY) teave CoreSky is revolutionizing the Meme ecosystem through its "Meme Incubation Program," offering one-click Meme token creation and fostering high-potential projects through community voting mechanisms. Backed by a $50M market cap liquidity pool, the platform provides liquidity support and market cap incentives for top-tier Meme tokens. Ametlik veebisait: https://www.coresky.com/ Valge raamat: https://coresky-1.gitbook.io/coresky-docs Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x79A4BAA491FeCC00A3b81A281bD97ABca932F5F6 Ostke CSKY kohe!

Coresky (CSKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coresky (CSKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 379.10K $ 379.10K $ 379.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0003791 $ 0.0003791 $ 0.0003791 Lisateave Coresky (CSKY) hinna kohta

Coresky (CSKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coresky (CSKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSKY tokeni tokenoomikat, avastage CSKY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CSKY Kas olete huvitatud Coresky (CSKY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CSKY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CSKY MEXC-ist osta!

Coresky (CSKY) hinna ajalugu CSKY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CSKY hinna ajalugu kohe!

CSKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CSKY võiks suunduda? Meie CSKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CSKY tokeni hinna ennustust kohe!

